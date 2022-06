The Umbrella Academy: 3ª temporada tem cena pós-créditos? Veja

Alerta de spoilers

Depois que a Marvel começou a inserir cenas pós-créditos em todos os seus filmes, incontáveis outros longas-metragens e séries começaram a seguir pelo mesmo caminho. Dito isso, fica a dúvida: a terceira temporada de The Umbrella Academy segue pelo mesmo caminho? Veremos isso agora.

Depois de quase dois anos, a terceira temporada da série chegou à Netflix. Essa nova leva de capítulos já vem sendo bastante elogiada, por mais que mude bastante o material base, os quadrinhos de Gerard Way e Gabriel Bá.

Uma dessas mudanças, digno de nota, é a transição do ator Elliot Page, que revelou ser trans recentemente, algo que foi incorporado no seriado da Netflix.

Dito isso, apesar de ser uma adaptação, The Umbrella Academy guarda muitas surpresas para os fãs e a cena pós-créditos da terceira temporada – sim, há algo para ver após as letrinhas no fim – já nos prepara um pouco em relação ao que está por vir.

Assim sendo, vemos ver exatamente o que acontece nessa cena pós-créditos do seriado. Spoilers adiante, é claro.

Explicamos a cena pós-créditos de The Umbrella Academy

Na cena pós-créditos, a câmera imita o cenário e movimento do primeiro plano da terceira temporada de The Umbrella Academy.

Esse ano do seriado começa de forma a espelhar o primeiro, mostrando o nascimento da Sparrow Academy, ao invés da Umbrella.

Na terceira temporada, vemos o nascimento de Ben (a versão dele nesse universo paralelo). E a cena pós-créditos mostra o mesmo Ben, agora crescido, e sem superpoderes, aparentemente vivendo como uma pessoa normal na Coréia do Sul.

No episódio final da terceira temporada, Sir Reginal Hargreeves resetou o universo e o refez como quis.

Os heróis, então, encontram-se em um mundo com o parque Obsidian no lugar do hotel em que estiveram durante toda a temporada.

Agora eles não têm mais superpoderes e acabam separando-se, indicando que a quarta temporada começará com eles em lugares bem distintos.

The Umbrella Academy tem três temporadas disponíveis na Netflix.

