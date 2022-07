Tudo o que veremos ver na temporada final de Stranger Things

Alerta de spoilers

A quarta temporada de Stranger Things chegou ao fim e deixou algumas grandes pontas soltas para a série da Netflix na quinta temporada.

Dito isso, há muito que queremos ver nos vindouros episódios da série, que precisam resolver todas as tramas e subtramas da série, visto que é a última temporada.

Desde questões sobre o funcionamento do Mundo Invertido, até muito aguardadas resoluções, confira, abaixo, tudo o que queremos ver no quinto ano da série da Netflix.

Hawkins se tornando o Mundo Invertido

Vecna pode ter sido derrotado (mesmo que temporariamente) ao término da quarta temporada, mas ele conseguiu o que queria: abrir os quatro portais para o Mundo Invertido na cidade.

Os irmãos Duffer, criadores da série, mencionaram que a quinta temporada terá um salto temporal, a fim de explicar o envelhecimento do elenco – afinal, não são mais crianças.

O que gostaríamos de ver é como as vidas dos cidadãos comuns de Hawkins foram afetadas por esses eventos, com a cidade gradualmente se transformando no Mundo Invertido.

Eddie reconhecido como herói

Pela maior parte da quarta temporada de Stranger Things, Eddie Munson foi perseguido pelos cidadãos de Hawkins, acreditando que ele foi o responsável pelas mortes dos jovens – na realidade eles foram assassinados por Vecna.

Mesmo no último episódio, o único do elenco principal que parecia sentir a morte dele foi Dustin, que foi dar ao tio de Eddie a trágica notícia.

A quinta temporada pode reverter isso, com todos reconhecendo Eddie como o herói que ele provou ser no final.

A situação de Max

Max essencialmente foi morta por Vecna, mas Eleven reviveu a garota. O problema é que, ao entrar na mente da amiga, El viu que ela estava vazia.

Com Max em coma, não sabemos se ela irá resistir os graves ferimentos e, pior ainda, não sabemos se ela está perdida dentro da própria mente.

A quinta temporada precisa mostrar o que acontecerá a ela, e se ela, enfim, conseguirá voltar à vida de fato.

Grande vilão da quarta temporada de Stranger Things

Como o tempo funciona no Mundo Invertido

Em determinado momento da quarta temporada de Stranger Things, aprendemos que o tempo no Mundo Invertido está parado desde a época em que Will ficou preso nessa dimensão paralela.

Não é oferecida uma explicação do porquê isso aconteceu, no entanto. Vemos ainda que Vecna andou pelo Mundo Invertido quando ele foi transportado para a dimensão originalmente, até encontrar o Devorador de Mentes.

Ou seja, a dimensão já existia antes, mas o que fez ela ficar presa no tempo? A quinta temporada precisa mostrar isso.

Vecna sendo destruído de vez

Vecna foi derrotado, mas Will sentiu a presença do vilão ao término da temporada, então muito provavelmente o veremos novamente no quinto ano da série.

Além disso, sabemos que ele influenciou tudo o que aconteceu na série desde então, possivelmente controlando o Devorador de Mentes.

Assim sendo, precisamos ver a equipe derrotando o vilão de vez, fechando os quatro portais que foram abertos em Hawkins.

O encontro de Joyce e Hopper

O romance de Joyce e Hopper vem sendo construído desde a primeira temporada da série e o encontro deles nunca acontece, visto que uma ameaça sempre surge.

Agora queremos que eles finalmente passem um tempo juntos em paz, sem terem de se preocupar com monstros de outras dimensões e seus filhos em perigo.

Todos vivendo suas vidas e sonhos em paz

Nem tudo deve acabar bem na quinta temporada de Stranger Things, mas, na medida do possível, queremos que os personagens, enfim, consigam ter a vida que sempre quiseram.

Will não deveria sentir-se alienado por conta da sua sexualidade; o triângulo amoroso entre Steve, Nancy e Jonathan precisa ser resolvido; Eleven precisa ser aceita pelas outras pessoas “normais”; Robin precisa conseguir a garota por quem é apaixonada; e mais.

Eles sofreram o suficiente, já merecem o que tanto querem.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Redação