Stranger Things 4: [SPOILER] já estava condenado desde o início

Um dos personagens mais importantes de Stranger Things já estava condenado desde o início da quarta temporada.

Ross Duffer, um dos criadores da série, revelou que a morte de Eddie Munson já estava planejada desde o começo. Além disso, Max também sempre foi um dos alvos de Vecna (via ScreenRant).

“Tanto ela quanto Eddie, desde o início, eram alvos, e ambos estão ferrados com o resultado contra Vecna ​​e suas circunstâncias”, revelou o roteirista.

A morte acabou chocando os fãs e pegando muitos de surpresa, porém, tudo estava bem idealizado. O destino de Max permanece incerto, enquanto o de Eddie está oficialmente selado.

“Ambos estão condenados de certa forma desde o início da temporada. Diferente de algo como Bob ou onde é apenas um choque”, disse Duffer. “É tipo, esses personagens estão caminhando para o desastre desde o início da temporada.”

Joseph Quinn ficou aliviado com o fim de Eddie em Stranger Things

Na quarta temporada de Stranger Things, o ator britânico Joseph Quinn interpreta o metaleiro Eddie Munson. Muitos fãs não sabem, mas o personagem é inspirado em uma trágica figura da vida real.

Quem já maratonou os novos episódios sabe que Stranger Things 4 termina com a trágica morte de Eddie. Em uma entrevista recente, Joseph Quinn falou sobre o assunto.

“Como eu estou me sentindo? Certamente mais encorajado do que estava! Foi um processo muito prolongado, devido à pandemia e às ambições da quarta temporada”, revelou o ator.

Na mesma entrevista, Quinn afirmou ter ficado “aliviado” com o lançamento da reta final.

“Fiquei aliviado por não ter arruinado Stranger Things. Foi isso que eu descobri com as reações do público. Então, o lançamento dos novos episódios foi um momento para respirar”, comentou Quinn.

O intérprete de Eddie Munson também revelou não ter assistido ao episódio final da quarta temporada de Stranger Things.

“Ainda não assisti ao episódio 9. Estou curioso para saber como ele amarra as pontas soltas”, afirmou o ator.

Um dos momentos mais emocionantes da quarta temporada de Stranger Things é a morte de Eddie, que acontece como um sacrifício heroico no Mundo Invertido.

O povo de Hawkins, no entanto, desconhece o heroísmo do jovem. Joseph Quinn também discutiu a trama em uma outra entrevista.

“Foi difícil ele ter que morrer sem as pessoas perceberem que ele era um herói. Mas espero que ele tenha seu nome limpo na quinta temporada. Vamos ter que esperar para ver”, opinou o astro.

Joseph Quinn, entretanto, ainda não foi confirmado na quinta temporada de Stranger Things.

A quinta temporada de Stranger Things ainda não tem previsão de estreia. Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.