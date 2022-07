Astro de Stranger Things 4 diz estar aliviado com fim da temporada

O bombástico e surpreendente desfecho da 4ª temporada de Stranger Things deixou os fãs completamente chocados. Em uma entrevista recente, um dos astros da Netflix discutiu a conclusão do quarto ano e o destino de seu personagem. No papo com a imprensa, o ator disse estar “aliviado” com o lançamento dos últimos episódios.

“Separados, mas sempre determinados, nossos heróis têm um futuro assustador pela frente. Mas esse é só o começo. O começo do fim”, afirma a sinopse oficial da Parte 2 de Stranger Things 4 na Netflix.

A 4ª temporada de Stranger Things termina com a despedida de personagens queridos e enormes reviravoltas. Vale lembrar que a série já foi renovada para o quinto ano – que trará a conclusão da trama de Eleven e seus amigos.

Explicamos abaixo tudo que o astro de Stranger Things revelou sobre o desfecho da trama de seu personagem na Netflix; confira.

Joseph Quinn ficou aliviado com o fim de Eddie em Stranger Things

Na 4ª temporada de Stranger Things, o ator britânico Joseph Quinn interpreta o metaleiro Eddie Munson. Muitos fãs não sabem, mas o personagem é inspirado em uma trágica figura da vida real.

Quem já maratonou os novos episódios sabe que Stranger Things 4 termina com a trágica morte de Eddie. Em uma entrevista recente, Joseph Quinn falou sobre o assunto.

“Como eu estou me sentindo? Certamente mais encorajado do que estava! Foi um processo muito prolongado, devido à pandemia e às ambições da 4ª temporada”, revelou o ator.

Na mesma entrevista, Quinn afirmou ter ficado “aliviado” com o lançamento da reta final.

“Fiquei aliviado por não ter arruinado Stranger Things. Foi isso que eu descobri com as reações do público. Então, o lançamento dos novos episódios foi um momento para respirar”, comentou Quinn.

O intérprete de Eddie Munson também revelou não ter assistido ao episódio final da 4ª temporada de Stranger Things.

“Ainda não assisti ao episódio 9. Estou curioso para saber como ele amarra as pontas soltas”, afirmou o ator.

Um dos momentos mais emocionantes da 4ª temporada de Stranger Things é a morte de Eddie, que acontece como um sacrifício heroico no Mundo Invertido.

O povo de Hawkins, no entanto, desconhece o heroísmo do jovem. Joseph Quinn também discutiu a trama em uma outra entrevista.

“Foi difícil ele ter que morrer sem as pessoas perceberem que ele era um herói. Mas espero que ele tenha seu nome limpo na 5ª temporada. Vamos ter que esperar para ver”, opinou o astro.

Joseph Quinn, entretanto, ainda não foi confirmado na 5ª temporada de Stranger Things.

A 5ª temporada de Stranger Things ainda não tem previsão de estreia. Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.