Adão Negro traz de volta vilão esquecido da DC

Um antigo vilão da DC reaparece em quadrinho prelúdio do filme Adão Negro.

Em Black Adam – The Justice Society Secret Files: Hawkman #1, a trama do quadrinho introduziu o Cavalheiro Fantasma ao DCEU (via ScreenRant).

Continua depois da publicidade

O personagem é um adversário clássico do Gavião Negro nos quadrinhos. Na história atual, o Gavião Negro está em um museu para impedir um grande assalto de arte, pelo vilão James Craddock.

Craddock acaba morrendo após um gás ser expelido, mas é ressuscitado pelo Cavalheiro Fantasma, que procura matar o herói. Craddock se torna na entidade, que buscava um hospedeiro.

O vilão surgiu nos quadrinhos da DC ainda em 1947, na edição 88 da Flash Comics. James Craddock vem de uma mãe camponesa e um nobre da realeza, que o descartou assim que soube do menino.

Posteriormente, a mãe morreu e ele se tornou um bandido. No entanto, ele foi capturado e enforcado. Antes de morrer, ele fez um juramento que viveria para sempre, e anos mais tarde, se tornou em um espectro de destruição e caos.

Adão Negro é o novo líder da Liga da Justiça

Na segunda edição de Dark Crisis, o Superman Jon Kent e o Asa Noturna lutam contra o Exterminador e o Superman Ciborgue. Após o sucesso, Adão Negro procura por Jon e afirma que ele não está pronto para liderar a Liga da Justiça.

Jon está substituindo seu pai, Clark, como o Superman da Terra. Por muitos anos, a Liga da Justiça foi liderada pelo Escoteiro original, e Adão Negro debocha que crianças, agora, fazem parte da equipe.

O vilão do Shazam revela o plano de liderar a nova equipe, formada por Asa Noturna, Aquaman, Arlequina, Besouro Azul (Ted Kord e Jaime Reyes), Doutora Luz, Frankestein, Gladiador Dourado, e o Superman.

Sendo assim, Adão Negro é quem irá atrás do Exterminador. De todos os heróis e vilões presentes na nova equipe, ele é o mais experiente, tendo sido o único sobrevivente após o evento que matou a Liga da Justiça original.

Adão Negro chega aos cinemas em 20 de outubro de 2022.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.