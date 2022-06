Adeus Homem-Aranha? Mary Jane pode fazer história nos X-Men

A antiga paixão do Homem-Aranha, Mary Jane, pode estar dando adeus ao herói para fazer história nos X-Men.

No one-shot FCBD: Avengers/X-Men, Mary Jane é um alvo de Moira MacTaggert, uma inimiga dos X-Men que planeja matar a ruiva. Ela descobriu que MJ tem um ingresso para o evento Hellfire Gala, e a vilã tem um grande plano para colocar em prática (via Screen Rant).

O plano de Moira era furtar o ingresso de Mary Jane, matando a ruiva e roubando sua pele, para conseguir entrar no evento de gala. Isso realmente acontece. No entanto, não está claro se ela sabe da conexão de MJ com o Homem-Aranha.

No site oficial da Marvel, é sugerido que Mary Jane ainda fará parte da história, e deve ser ressuscitada, com os Protocolos de Ressureição dos X-Men sendo modificados.

“O Homem-Aranha não fez um convite para o evento Hellfire Gala, mas este ano, Peter Parker descobrirá que seu destino está muito entrelaçado com o dos mutantes Krakoan devido a certos novos desenvolvimentos em seus Protocolos de Ressurreição”, diz a descrição.

O evento Hellfire Gala

A primeira Hellfire Gala deixou o mundo chocado após os mutantes terem reivindicado o planeta Marte, mas a segunda promete novas surpresas.

É sugerido que os X-Men concordarão em compartilhar o poder da ressureição com os humanos, após a morte de Mary Jane. Isto significa que MJ não vai morrer para sempre em um quadrinho da equipe liderada pelo Professor Xavier.

