Até o Homem de Ferro sabe que ele é o pior membro dos Vingadores

Recentemente em um quadrinho da Marvel ligado ao evento Dia do Julgamento, o Homem de Ferro admitiu que é o pior Vingador do Universo Marvel.

Com o personagem vem tendo alguns problemas e cometido alguns erros nos últimos meses, Tony Stark não vem sendo um sucesso absoluto. Por isso, em um julgamento pessoal de um Celestial, ele revelou como se sente sobre si mesmo.

O Homem de Ferro achou que conseguiria controlar o Celestial Progenitor, com o objetivo de acabar com a guerra entre os Eternos e os X-Men, mas o tiro saiu pela culatra quando o deus cósmico decidiu que irá julgar o mundo de forma individual e coletiva, prometendo que irá queimar a Terra se a maioria for um fracasso.

Agora, no novo A.X.E: Avengers #1 feito por Kieron Gillen e Federico Vicentini, vemos o Tony Stark como o único Vingador em um time de X-Men e Eternos tentando ativar a autodestruição do Celestial. Mas o julgamento de Stark começa, com versões de seus colegas dos Vingadores apontando todos os seus erros e falhas.

Começando pela morte do Capitão América, em referência à Guerra Civil, Steve Rogers chama Tony de fraco. Thor e Máquina de Combate culpam o Homem de Ferro por desistir de seus poderes como Deus de Ferro, por começarem à corrompê-lo. Ressaltando que se Stark conseguisse aguentar mais um pouco, talvez ele conseguisse lutar contra o Celestial, e evitar tudo aquilo.

Hulk levanta o quanto o Homem de Ferro é propenso a vícios, sendo eles álcool, poder ou ser aquele que vai salvar o mundo, mesmo sem medir os riscos.

A reação de Tony Stark

Enquanto tudo isso, na verdade, está sendo dito pelo Celestial, as palavras trazem as próprias inseguranças de Tony para a superfície.

Por conta disso, o Homem de Ferro admite saber que não é Vingador mais forte, e sentindo que isso nunca vai acontecer, não importa o quanto ele tente e quantas armaduras construa.

Mas, o Progenitor ainda alivia as coisas falando na forma do pai de Tony, Howard Stark, o encorajando a não ser tão duro consigo mesmo, e que ele tem orgulho do filho.

Ainda que seja difícil prever o quanto essa experiência afetará Tony Stark no futuro, só podemos esperar que o Homem de Ferro comece a trabalhar mais em si mesmo, mas ainda seja capaz de pegar um pouco mais leve consigo mesmo.

A revista ainda não tem data de lançamento no Brasil, mas está nas bancas dos Estados Unidos.

Sobre o autor Gabriel Soldeira