Batman escolhe o melhor Robin e não é quem você pensa

O Batman e Robin formam uma grande dupla nos quadrinhos, com o Garoto Prodígio tendo diversas versões, como Dick Grayson ou Damian Wayne. No entanto, o Batman escolheu o melhor Robin e não é quem você pensa.

Em recentes edições do Batman, o herói lutou contra Failsafe, uma inteligência artificial criada por Zur-En-Arrh, criada como um plano contra o vigilante.

Continua depois da publicidade

Caso o Cavaleiro das Trevas cruzasse a linha e matasse um criminoso, o Failsafe estaria contra o herói. No entanto, Failsafe foi ativado para eliminar o Batman após ele ser incriminado de matar o Pinguim.

O androide acabou incapacitando diversos outros personagens da Liga da Justiça, com Batman lutando ao lado do Robin contra Failsafe.

Porém, apenas Batman e Robin parecem que sabem uma maneira de derrotar o poderoso adversário dos heróis da DC.

Tim Drake é o melhor entre todos

Após um encontro com Failsafe na lua, Batman retorna à Terra e reúne-se com Tim Drake, que ajudou o Superman na batalha contra o androide (via ScreenRant).

Batman e Robin novamente formam forças para derrotar Failsafe de uma vez por todas, já que Tim possui uma vantagem sobre as demais versões do Garoto Prodígio.

Dick e Jason Todd possuem suas próprias técnicas que os ajudaram a ser o Robin, e depois deixar o manto para trás. Diferentemente deles, Tim segue obedecendo o Batman, e usufruindo do treinamento que recebeu dele.

Possivelmente, Tim também derrotaria Damian, filho biológico de Bruce, quando a questão é trabalhar em equipe. Além disso, o terceiro Robin possui uma capacidade tática semelhante ao Batman.

Tim é separado dos outros Robins pois ainda gosta de apoiar e trabalhar junto do Batman, e com certeza, é considerado o melhor entre todos os outros pelo seu parceiro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.