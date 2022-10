Batman revela qual herói é a maior arma da DC

O Batman é um dos membros mais valiosos da Liga da Justiça, e recentemente, nos quadrinhos, ele revelou que um de seus colegas é a maior arma do Universo DC.

Mesmo que a maior arma do universo seja o anel energético do Lanterna Verde, Batman não quer reconhecer isso, mas sim, admite que um outro herói é uma grande arma.

Na edição 128 do título mensal do Batman, escrito por Chip Zdarsky e desenhado por Jorge Jimenez, Tomeu Morey e Clayton Cowles, o Cavaleiro das Trevas está gravemente ferido com o Superman.

A versão desse Batman é totalmente diferente da original. O Batman de Zur-En-Arrh, que reconhece que um super-herói é a principal arma, é de uma diferente persona de Bruce Wayne. E ele é o próprio criador do vilão Failsafe.

Superman é uma arma poderosa

O androide Failsafe foi construído especificamente para combater os maiores heróis da Terra, fazendo parte de um plano de contingência do próprio Batman (via ScreenRant).

No entanto, Batman é acusado de assassinar o Pinguim, o que ativa o alerta do androide e define que o herói é um perigo a ser neutralizado.

Failsafe virou o vilão da Liga da Justiça após atacar Batman, e também o próprio Superman. A grande diferença é que o androide consegue explorar as franquezas de cada herói, fazendo com que ele tenha uma vantagem sobre todos.

Ele é tão parecido quanto o próprio Amazo, um inimigo da equipe, criação de Dr. Ivo, que copia os poderes dos heróis. No entanto, ele também carrega as suas fraquezas.

Com Batman e Superman feridos, o Detetive diz a Robin que não podem vencer sem sua maior arma. O Batman claramente se refere ao Homem de Aço.

O Cavaleiro das Trevas está assumindo um risco que o Superman é o único que pode vencer Failsafe, já que ele possui poderes que podem derrotar o vilão. Mas, tudo depende se Failsafe cair na armadilha criada por Batman, enquanto o Escoteiro está se curando.

É justo pensar que Batman possui mais fé no Superman do que em qualquer outro, pois é seu amigo e o super-herói com quem trabalhou mais vezes sem ser um aliado bem próximo como o Robin.

Mesmo que haja o Caçador de Marte, Flash, Mulher-Maravilha e até o Lanterna Verde, para o Batman, o Superman é a maior arma que a Liga da Justiça possui.

