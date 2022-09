Batman tem um melhor amigo nos quadrinhos e não é o Superman

O Batman não é um dos personagens que possui vários amigos, apesar de sempre ter algum específico, mesmo que ele não queira admitir. Normalmente, o personagem gosta apenas de tratar colegas como parceiros de combate ou equipe.

Nos quadrinhos, o personagem faz parceria muitas vezes com o Superman, que o trata como um grande amigo, pois sabe que pode contar com o Batman.

Além disso, Clark e Bruce costumam deixar seus filhos, Jon e Damian, sempre se divertirem, mesmo que o Robin seja bem introvertido.

Mas, o Superman não é o melhor amigo do Batman, e Bruce admite que um personagem muito amado dos fãs da DC é seu grande amigo.

Alfred é uma figura paterna muito amigável

Após a morte de seus pais, Bruce Wayne sempre ficou na guarda de Alfred Pennyworth, o fiel mordo da família por diversos anos (via ScreenRant).

Alfred também se tornou o aliado mais notável e importante de Bruce quando ele virou o Batman, e jurou proteger Gotham após uma promessa aos seus pais.

Na primeira edição de Batman vs Robin, Alfred e Bruce estão próximos e conversando enquanto tomam um café na Mansão Wayne. No entanto, é estranho para Wayne, pois Alfred havia sido morto por Bane há alguns anos.

Bruce diz ao homem que Alfred morreu, mas o homem insiste que ele é o Alfred. Em um momento, o personagem sugere um exame para comprovar isso.

Em uma legenda, Bruce revela que Alfred era seu melhor amigo e seu pai substituto, já que esteve com ele por anos. Alfred realmente ajudou Bruce em todas as ocasiões e nunca o deixou.

Não é uma surpresa ver que Alfred pode estar retornando dos mortos, apesar de ser um pouco estranho e não ter sido explicado direito até o momento.

O retorno do personagem faz Batman lidar com suas emoções desde que homenageou Alfred com uma estátua em Gotham. Pennyworth sempre foi a figura paterna que Bruce gostaria que Thomas fosse, caso estivesse vivo.

Há poucas pessoas que Bruce confia, e mesmo que o Superman não seja de grande confiança, ele o respeita. Porém, Batman sabe que pode confiar sempre em Alfred e seus filhos. O herói sempre precisou de um amigo, justamente nos momentos mais difíceis de sua vida, e o mordomo é um amigo, aliado e um pai de criação formidável.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.