DC revela qual é o vilão mais assustador do Batman

O Batman possui uma galeria de vilões invejável. Entre alguns dos principais estão o Duas-Caras, Pinguim, Espantalho e a Mulher-Gato. No entanto, seu adversário de longa data é o Coringa, principal rival em vários filmes, quadrinhos, jogos e animações.

Com vários adversários assustadores, como o Espantalho, Solomon Grundy, Bane ou o próprio Coringa, nenhum deles é o vilão mais aterrorizante no momento.

A DC revelou na edição #3 de Arkham Manor que o Cara-de-Barro é o mais assustador entre todos os vilões do Batman. O personagem é um dos mais fortes que o Cavaleiro das Trevas já teve de lutar.

No entanto, graças a um dos principais inimigos do Batman, o Cara-de-Barro foi totalmente modificado para parecer ainda mais ameaçador.

Cara-de-Barro fica muito pior do que já era

A maioria dos vilões do Batman possui algum elemento que o faz ser aterrorizante, mas, a versão do Cara-de-Barro, Clownface, é muito pior do que qualquer outro (via ScreenRant).

O Coringa acabou infectando uma parte do personagem com sua toxina. Disfarçado de estagiário, o Príncipe Palhaço do Crime acabou pegando um pedaço do Cara-de-Barro, e o transformou em um monstro horrível.

Como era apenas uma parte do Cara-de-Barro, o Clownface não tem total consciência ou a capacidade de falar. Ele apenas age como um monstro sem mente, que queria causar caos e destruição como o Coringa.

A ideia de unir parte do Cara-de-Barro com a insanidade do Coringa resultou em um inimigo horrível e mais assustador que o Batman já enfrentou.

É claro que o Batman acabou derrotando o Clownface, juntamente com o Sr. Frio, que acabou armazenando o monstro em um freezer.

Porém, as coisas pioram um pouco, pois o Clownface explode e o Cara-de-Barro reabsorve a parte que lhe faltava, iniciando um combate contra o Batman.

Visto que a toxina do Coringa funcionou em uma parte do Cara-de-Barro, é possível que se espalhe pelo vilã original, que poderia perder a consciência e se tornar em um monstro pior do que já é.

