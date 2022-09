DC finalmente revela o nome do Coringa

A DC finalmente revelou o verdadeiro nome do Coringa na quinta edição de Flashpoint Beyond.

Sendo um mistério por anos para os heróis, inclusive o Batman, considerado o melhor detetive do mundo, a identidade do Coringa era um mistério.

Normalmente, o vilão e maior inimigo do Cavaleiro das Trevas tem a identidade principal de Jack Napier. No filme Batman, de Tim Burton, ele tem este nome antes de se tornar no Coringa.

Em A Piada Mortal, o nome do personagem é Joseph Kerr, um fracassado comediante que precisa salvar sua família de um lugar horrível em que mora.

Ambos os nomes são adotados por diferentes quadrinhos e fases em que o personagem está. Ou mesmo, a identidade permanece desconhecida.

Um novo nome ao Coringa

Batman sabe que o Coringa conta várias versões de sua origem, iludindo outros personagens, como foi o caso da própria Arlequina.

Agora, na quinta edição de Flashpoint Beyond, a DC revelou que o nome real do vilão é Jack Oswald White. No entanto, no universo paralelo, Jack não é o Coringa, e sim, Martha Wayne (via ScreenRant).

Martha revelou que Jack é apenas um comediante fracassado, que limpava banheiros no cassino dos Wayne. No entanto, apesar de seu péssimo trabalho, ele tinha uma família que o fazia feliz.

Jack White, além disso, foi um dos nomes que o Coringa usou ao longo de sua história, mas dessa vez no jogo Batman: Arkham Knight. A identidade foi revelada na história de expansão da Batgirl.

Levando em conta que o nome do homem é Jack, possivelmente, o Coringa verdadeiro da Terra principal do Universo DC tenha uma identidade parecida.

