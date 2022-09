Boruto confirma grande teoria de Naruto sobre Sasuke

Naruto apresentou aos fãs diversos tipos de poderes, sejam eles genéticos, ou habilidades adquiridas por meio de treinamento. Boruto pode fazer muitas mudanças na história, mas comprovou uma grande teoria acerca de um desses, especificamente envolvendo Sasuke.

Embora possa ter sido uma surpresa que Sasuke foi capaz de sentir a presença de Momoshiki sem o Rinnegan, para um segmento dos fãs de Boruto, Sasuke não precisa de seus olhos para acessar seu poder, o que prova uma grande teoria dos fãs de Naruto .

O Rinnegan é sem dúvida a habilidade mais poderosa do universo Naruto. Rinnegan é uma forma de dojutsu, um poder genético especial que opera através dos olhos do usuário.

Apenas algumas pessoas acordaram o Rinnegan. Todos esses usuários estão geneticamente ligados ao Hagoromo de alguma forma. Além dos superpoderes básicos que o Rinnegan cria, vários poderes específicos podem se desenvolver, que são exclusivos para os usuários individuais.

No caso de Sasuke, uma dessas características únicas é a capacidade de sentir ou “ver” a energia do chakra de seres que cruzam entre dimensões, como Momoshiki e membros do clã Otsutsuki .

A combinação de Rinnegan e Sharingan de Sasuke, fez dele um dos ninjas mais fortes das Cinco Nações.

No capítulo 53 de Boruto, Sasuke aparentemente perdeu seu Rinnegan quando um Boruto possuído por Momoshiki o esfaqueou no olho em que o Rinnegan se manifestou.

No entanto, nas últimas páginas do capítulo 73 de Boruto, um painel mostra claramente um flashback do Rinnegan de Sasuke contando sobre a presença de Momoshiki.

Isso sugere que Sasuke ainda pode sentir a presença de Momohiki em Boruto. Sendo que Momoshiki apenas apareceu e falou com Boruto no capítulo anterior, faz sentido que um Sasuke com Rinnegan pudesse senti-lo, assim como Kawaki fez.

No entanto, a menos que o criador Masashi Kishimoto decidisse incorporar um “retcon” óbvio, o aparente retorno do Rinnegan de Sasuke faz sentido. No entanto, de acordo com uma teoria dos fãs, o reaparecimento do Rinnegan, não só faz sentido, mas era inevitável para um ninja do calibre de Sasuke.

Sasuke ainda pode usar seus poderes sem um olho

De acordo com a teoria, sem chakra, o Rinnegan não seria capaz de existir. Rinnegan é o resultado da combinação de chakra e um elemento genético particular descendente de Hagoromo, que provavelmente foi criado através da combinação do DNA de sua mãe, a vilã Kaguya Otsutsuki, e seu pai, um humano.

Quase todo ninja que desperta um dojutsu o faz por meio de um evento estressante específico pelo qual o chakra se combina com os genes oculares específicos que permitem o uso da técnica ocular.

Antes do despertar, a energia do chakra que libera o poder está presente no corpo do usuário. Assim, se o olho estiver ferido, como no caso de Sasuke, enquanto o olho não puder mais ser usado, a energia do chakra ainda estará lá.

Além disso, já tendo sido usado através do Rinnegan do olho, o chakra provavelmente retém algumas habilidades residuais do Rinnegan que na verdade não precisariam de um olho para operar, como a sensação de outras forças de energia.

Essa habilidade já foi testemunhada na história. Nos capítulos 657-658 de Naruto, um Madara reencarnado foi capaz de acessar aspectos do Rinnegan mesmo sem possuir olhos funcionais. Embora isso possa não ser possível para um indivíduo menos poderoso que Madara, Sasuke é claramente tão poderoso, se não mais que ele.

É um poder que ele nunca perdeu, mas precisava de um catalisador para revivê-lo. Esse catalisador foi a aparição repentina de Momoshiki perto de Sasuke. Mesmo sem um olho com Rinnegan como ele tinha em Naruto, Sasuke ainda é capaz de acessar algumas de suas habilidades, especialmente uma habilidade tão básica quanto a sensação.

Boruto #73 já está disponível em plataformas digitais.

