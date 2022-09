Boruto estraga a maior lição ensinada em Naruto

Boruto se afasta cada vez mais de Naruto e provou isso mais uma vez ao deturpar a mensagem mais importante de seu predecessor.

No capítulo #73 do mangá, os dois personagens principais da série, Boruto e Kawaki, são definidos abertamente por seus superiores como armas perigosas que precisam ser controladas, que é exatamente a mesma atitude contra a qual Naruto lutou por toda a sua vida.

Um dos principais temas de Naruto foi sua crítica à guerra e de como as sociedades tendem a considerar os seres humanos como armas.

Na série, esse processo é representado pelos shinobi, que são essencialmente armas vivas que são exploradas pelas Aldeias Ocultas e por seus países e, em maior medida, pelos Jinchuriki como Naruto e Gaara, que são receptáculos humanos para armas de destruição em massa.

Ao longo do mangá de sucesso de Masashi Kishimoto, Naruto luta contra essa visão do mundo e prova que a resposta para a guerra não é construir e controlar armas mais poderosas, mas compaixão e compreensão.

A própria evolução de Naruto de “criança amaldiçoada” para salvador de Konohagakure incorpora a mensagem abrangente da série, que aparentemente é completamente esquecida em sua sequência, Boruto.

Boruto perdeu o rumo

No capítulo #73 de Boruto, o conselheiro do Hokage, Shikamaru, convoca os shinobi do Time 7, que inclui Boruto e Kawaki, para avaliar os recentes desenvolvimentos perigosos que estão afetando Konoha.

Shikamaru, apoiado por outros dois shinobi seniores, começa lembrando a todos o quão perigosos Boruto e Kawaki são, apesar de serem membros de Konoha. Boruto é possuído pelo espírito de um poderoso inimigo, Ohtsutsuki Momoshiki , que pode assumir seu corpo a qualquer momento.

Kawaki, por outro lado, agora tem acesso total aos poderes de Ohtsutsuki Isshiki, o que o torna impossível de controlar, considerando que ele não é um shinobi nascido e criado em Konoha.

Shikamaru termina sua avaliação chamando abertamente as duas crianças de “duas bombas gigantes” com que a aldeia tem de lidar.

Chamar duas crianças de “bombas” é exatamente o tipo de coisa que faria Naruto dar um soco na cara de alguém em seu mangá. O fato de ele não estar presente não é uma justificativa.

Shikamaru não é apenas o conselheiro de Naruto, ele lutou ao lado dele como uma criança-soldado por Konoha e testemunhou em primeira mão os horrores da guerra e o quanto os ideais de Naruto mudaram o mundo.

Falar de Boruto e Kawaki em termos de “ameaças” que precisam ser “controladas” não faz o menor sentido para o personagem, e para uma série que quer ser a sequência de Naruto. No entanto, esta não é a primeira vez que Boruto ignora tudo o que tornou seu antecessor tão bom e um dos mangás de maior sucesso de todos os tempos, e provavelmente não será a última.

Independentemente de quão diferente Boruto tente ser, é chocante vê-lo não apenas ignorar a lição mais importante ensinada em Naruto, mas tratar duas crianças como armas que precisam ser controladas é algo que desrespeita o original completamente.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.