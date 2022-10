Boruto quer se tornar Dragon Ball Z e isso vai arruinar Naruto

Não é segredo que tanto Naruto quanto Boruto beberam da fonte de Dragon Ball Z, assim como a maioria dos mangás Shonen modernos. Mas essa inspiração pode chegar em um outro nível com o capítulo 74 de Boruto.

Recentemente o mangá de Boruto focou em Eida, personagem que tem várias habilidades que fazem dela uma grande ameaça. Porém, seu poder mais notável é o de fazer qualquer um que coloca os olhos nela, se apaixonar na hora.

As únicas exceções são as pessoas ligadas à ela pelo sangue e membros do clã Ōtsutsuki. Por conta disso, Eida está obcecada por seu antigo parceiro da Kara, Kawaki, já que ele é do clã imune ao seu poder.

Mesmo Eida tendo ido para o lado de Konoha, ela ainda é uma força destrutiva, e acaba de revelar uma habilidade que pode mudar Boruto para sempre.

No capítulo 74 de Boruto, vemos Konoha deixar Eida, Boruto e Kawaki em observação por conta de seus poderes perigosos. A ideia de Shikamaru é colocar os três em uma mesma casa, com Eida tendo acesso ao que quer, enquanto Boruto e Kawaki tem a missão de ficar de olho nela.

É claro que, quando o trio embarca no trem, os ninjas que deveriam estar de guarda, imediatamente começam a bajular a garota. E ao invés de lidar com os admiradores, Eida começa a voar para o esconderijo. Esse é um poder incomum no universo de Naruto, e todos, exceto Amado, ficam surpresos.

Amado explica que ninjas do clã Ōtsutsuki conseguem voar, e completa dizendo que não vai demorar muito até Boruto e Kawaki desenvolverem a habilidade.

Voar pode estragar as lutas de Boruto

Mesmo que Dragon Ball não seja o único anime de ação com voo, é facilmente o mais influente e reconhecido deles. Com Boruto e Kawaki também podendo voar, não é difícil imaginar que suas lutas serão parecidas com as de Goku e outros personagens do clássico de Akira Toriyama.

O problema é que isso roubaria muita intensidade das batalhas do spin-off de Naruto. Uma grande parte das lutas da franquia são sobre posicionamento, seja na água, em cima das árvores ou em prédios.

Mesmo não parecendo grande coisa, isso faria, por exemplo, com que a muito esperada luta entre Boruto e Kawaki seja mais parecida com Goku e Vegeta, que com Naruto e Sasuke no Vale do Fim.

Como um dos grandes chamarizes da série são as cenas de luta, esperamos que eles tenham ideias originais e não se voltem apenas para a fonte do que já foi visto em Dragon Ball, mantendo a essência da franquia.

Boruto é publicado no Brasil pela Panini, o capítulo 74 já foi lançado no exterior.

