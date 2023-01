Coringa fica grávido nos quadrinhos da DC

Um dos mais importantes vilões do Batman, o Coringa, acabou de ficar grávido em uma nova história nos quadrinhos.

O famoso personagem da DC, que ganhou ainda mais popularidade nos últimos anos, está enfrentando um novo desafio.

Durante a quarta edição de The Joker: The Man Who Stopped Laughing, o Coringa e sua gangue estão tentando roubar toda a água do rio de Gotham.

Porém, o grande problema do vilão é que não é o Batman que aparece para lutar contra ele, e sim, Zatanna, a feiticeira e aliada do Cavaleiro das Trevas.

Zatanna e Coringa lutam um contra o outro, com a feiticeira jogando-o na lama. Após isso, o vilão revela que ele e Zatanna formariam uma bela família, até que a heroína lança um feitiço ao contrário, onde afirma que ninguém teria o bebê do Coringa (via ComicBook).

Gravidez mágica do Coringa

Quando retornou ao seu esconderijo, o Coringa acorda de manhã e percebe que sua barriga cresceu graças ao feitiço de Zatanna.

O Coringa tem o bebê, que sai pela boca e como um pequeno monstro de lama, que mais tarde se torna numa versão menor do vilão. Posteriormente, Coringa e seu filho visitam Zatanna, com o vilão deixando claro que eles teriam uma bela família.

Matthew Rosenborg, escritor do quadrinho, havia sido entrevistado pelo ComicBook, e afirmou na época do lançamento do título mensal que a história seria incomum.

“Primeiro, temos Francesco Francavilla desenhando-os, então eles são lindos e incríveis, e sim, as histórias de backup são incomuns. Não é como uma história de backup tradicional onde é exatamente uma ideia separada”, disse o escritor.

“O que eles são conforme a história vai mudar e evoluir, mas são histórias de backup muito estranhas, é o que posso dizer. Eles são engraçados e estranhos, e eles parecem muito diferentes do que estamos fazendo”, comentou ele. “Eles são muito mais cômicos e muito mais malucos, mas há uma razão para isso, e vai ficar claro conforme a história avança que essas não são exatamente histórias diferentes do Coringa.”

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.