DC admite que símbolo do Superman é uma mentira

Entre tantos heróis da DC como Batman, Flash e Mulher-Maravilha, o Superman se destaca por ser quem luta pela verdade e justiça. No entanto, a editora mesmo admitiu que o símbolo do herói é uma mentira.

Mesmo que o “S” em seu peito possa significar esperança, uma das versões do Homem de Aço não parece reconhecer isso.

O Superman possui diversas versões, seja uma como um ditador, como é o caso em Injustice, ou outras mais velhas como em Reino do Amanhã.

Normalmente, ele não perde a vontade de lutar por um mundo melhor em seus termos, e na quinta edição de Crise Infinita o herói principal se encontra com uma de suas versões (via ScreenRant).

Com um universo gigante, o Superman da Nova Terra se aventura na Terra-2, onde a Sociedade da Justiça costuma estar. Porém, ele descobre que o Superman da Terra em que está não é como ele.

Superman da Terra-2 perdeu a esperança

O Superman da Terra-2 está sofrendo após a morte de sua Lois Lane, e revela ter perdido a esperança de um mundo melhor.

Esta versão, que é da Era de Ouro, ataca a nova versão do Escoteiro, enquanto vê a Mulher-Maravilha tentar intervir no assunto.

A crítica do Superman mais velho está atrelada com as coisas sombrias que os novos heróis fizeram, como o assassinato de Maxwell Lord pela Mulher-Maravilha.

Além disso, o Superman da Terra-2 diz que sua contraparte que ele precisava trazer seu mundo perfeito de volta. No entanto, o Superman principal diz que se o mundo o tem, não pode ser perfeito, e para ser melhor ele não precisa do herói.

Embora ele esteja tentando ajudar sua versão alternativa, Clark sabe que o mundo, para ser perfeito, não precisa de um Superman. Normalmente, os grandes perigos apenas surgiram com a presença dele no universo.

