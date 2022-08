DC choca os fãs com Batman quebrando a regra de nunca matar

O Batman tem uma regra que (quase) nunca quebra: nunca matar. Isso já aconteceu em A Piada Mortal e agora parece ter ocorrido de novo.

Em uma nova história da DC Comics explorando a origem do Charada e sua virada para a vilania, Batman pode ter quebrado sua regra de não matar, já que a edição termina com a potencial morte de Edward Nygma.

Em Batman: One Bad Day #1 da DC Comics, o quadrinho termina com um confronto final entre Batman e Charada. O Cavaleiro das Trevas embosca o vilão enquanto os últimos painéis são apagados, sugerindo que o Charada pode ter encontrado seu fim.

A regra de não matar do Batman tem sido uma parte fundamental do personagem desde quase o início de suas aventuras nas páginas da DC Comics.

Enquanto o herói matou um vilão em sua aparição de estreia, desde então, ele estabeleceu uma regra estrita de não matar com poucas exceções, mesmo em histórias não canônicas.

Em Batman: A Piada Mortal, a história icônica de Alan Moore e Brian Bolland termina com um momento em aberto, onde Batman aparentemente mata o Coringa – mas o momento é totalmente aberto à interpretação.

Agora, Batman fez um movimento semelhante, mas desta vez, contra o Charada.

Batman matou ou não matou?

Em Batman: One Bad Day – The Riddler #1 de Tom King, Mitch Gerads e Clayton Cowles, a história se concentra no Charada matando um homem e Batman aprendendo as motivações por trás do assassinato aleatório.

A origem de Charada, desde o abuso que sofreu nas mãos de seu pai, até como ele passou a usar enigmas de um professor que mais tarde assassinou, é explorada.

Em um confronto final com Batman, Charada revela que matou um homem inocente para mostrar a Batman que se ele o tocasse novamente, ele mataria outra pessoa aleatória.

À medida que a história termina e Batman aprende mais sobre a vítima de assassinato do Charada, o herói aparentemente mata o vilão enquanto a história em quadrinhos fica preta.

Assim como em A Piada Mortal, o momento é muito aberto a interpretações. Parece que depois de saber que o Charada matará pessoas aleatoriamente, Batman decidiu que nunca poderia planejar contra ele e acreditava que a única maneira de detê-lo era tirá-lo do tabuleiro para sempre.

Claro, a história não é canônica, então Batman não quebrou oficialmente sua regra de não matar, mas a cena ainda contribui para um confronto final épico entre ele e o Charada.

Batman: One Bad Day – The Riddler #1 já está à venda nos EUA e pode ser adquirido por meio de plataformas digitais.

