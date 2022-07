DC divulga imagens de série do Charada; veja

Na San Diego Comic-Con 2022, a DC divulgou as primeiras imagens de Charada: Ano Um, série em quadrinhos do vilão do Batman.

Charada: Ano Um acontece no mesmo universo de Batman, longa-metragem de sucesso de Matt Reeves. O ator que interpretou o Charada no cinema, Paul Dano, é o escritor desta série em quadrinhos.

Charada: Ano Um mostrará como Edward Nashton se tornou o assassino em série que os fãs viram em Batman, além de como ele elaborou todo o seu plano.

Confira abaixo as primeiras imagens de Charada: Ano Um, série em quadrinhos do mesmo universo de Batman.

Filme elogiado

Batman, com Robert Pattinson, recebeu elogios da crítica e do público, embora alguns tenham criticado a sua longa duração.

O longa-metragem trouxe uma abordagem em que voltou às raízes dos quadrinhos do Batman que eram mais voltados para histórias investigativas.

A Warner Bros. anunciou que Batman 2 está em desenvolvimento, com Matt Reeves voltando como diretor e Robert Pattinson retornando como protagonista.

A ideia é apresentar a evolução e o amadurecimento do personagem tanto como Batman quanto como Bruce Wayne, já que tivemos uma versão que ainda era muito inexperiente e reclusa.

Batman, com Robert Pattinson, está disponível na HBO Max.

