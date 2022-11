DC revela outro herói que poderia vencer facilmente o Superman

O Superman é um dos heróis mais poderosos da DC, e também é o líder da Liga da Justiça, ao lado de Batman e da Mulher-Maravilha. No entanto, apesar de poderoso, não é tão imbatível quanto os fãs pensam.

Mesmo com habilidades impressionantes, como visão de calor, sopro congelante, superforça, entre outros, o Homem de Aço ainda possui fraquezas. Além da kryptonita, o personagem tem vulnerabilidade contra magia.

É claro, há outros jeitos de vencer o Superman, usando uma força semelhante contra ele, como é o caso da própria Mulher-Maravilha e Adão Negro, anti-herói que já enfrentou, ou mesmo de vilões como General Zod.

Mas, há um outro herói da Liga da Justiça que poderia derrotar o Superman facilmente, sem ter muitos problemas contra o Escoteiro.

Caçador de Marte poderia vencer o Superman

Na quarta edição de Liga da Justiça, série escrita por Grant Morrison, os heróis estão enfrentando o Hiperclã, uma grande ameaça de alienígenas (via ScreenRant).

A nova ameaça é tão perigosa quanto qualquer outra que a Liga da Justiça já enfrentou. O Hiperclã quer que a humanidade não cometa o mesmo erro que eles, após seu planeta perecer.

Eles começaram a fazer muita caridade no mundo inteiro, e chegaram a consertar o deserto do Saara, o que surpreendeu a todos.

No entanto, é revelado que o Hiperclã é formado por marcianos brancos, os mais perigosos, e esses estão usando o controle da mente para conquistar a humanidade.

Quando o Superman tenta confrontar o líder, ele é derrotado rapidamente após ser exposto pela radiação de kryptonita, e foi capturado.

Diferentemente dos marcianos brancos, o Caçador de Marte é um marciano verde, ou comum, a raça mais simples de Marte. Apesar de ter os mesmos poderes que os marcianos brancos, o Caçador de Marte os usa para o bem.

A telepatia e habilidades psíquicas são algumas das mais poderosas que a raça marciana possui, além da capacidade de ler mentes, alterar memórias ou percepções.

Enquanto estava amarrado, o Superman percebeu que não foi enfraquecido pela kryptonita, acreditando que havia uma por perto.

Sendo tão poderoso quanto o Superman, o Caçador de Marte o derrotaria com facilidade, como o líder do Hiperclã conseguiu fazer. No entanto, sua fraqueza contra o fogo pode ser seu principal problema.

O Superman já admitiu que não gostaria de enfrentar o Caçador de Marte, pois é tão poderoso quanto ele, e ainda mais quando se trata de telepatia. Então, se realmente quisesse, o membro marciano da LIga da Justiça derrotaria o ícone da equipe.

