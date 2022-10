DC revela quem é o maior vilão do Batman, e não é quem você pensa

Talvez Batman seja o herói da DC com os melhores vilões em sua galeria, e a maioria dos fãs sempre pensou que o Coringa fosse o mais perigoso deles, mas na verdade não.

Nem Charada, nem Coringa, nem Ra’s al Ghul, o vilão definitivo do Batman é ninguém menos que Oswald Cobblepot, o Pinguim.

Cobblepot certamente é um dos inimigos mais civilizados do Batman. Ele não vive em esgotos e nem é obcecado por aterrorizar a mente das pessoas de Gotham. Mesmo sendo um vilão, o Pinguim consegue a maior parte de seu poder e riqueza por meios legais.

Oswald é dono do Iceberg Lounge, que é uma das maiores boates da cidade, e é por trás dos panos que ele move seu império do crime. O Pinguim está longe de ser o psicopata padrão ou monstro enfrentado pelo Cavaleiro das Trevas.

Na edição #3 de O Batman Que Ri, vemos o personagem do título escapar do Multiverso das Trevas, e criar um plano para destruir o mundo, mas antes precisa visitar o Iceberg Lounge. Enquanto está lá, ele aproveita para fazer uma revelação inusitada.

A versão completamente deturpada do Batman explica para o Pinguim, enquanto mata todos os seus guardas, que muitos assumiriam que o Coringa era o inimigo final do Batman, mas, na verdade, Oswald Cobblepot é o maior desafio para o herói.

O Batman Que Ri continua dizendo: “Você cresce esse império do crime até ele ter que lidar com você. Em alguns mundos você ganha, faz as pessoas se voltarem contra ele. Em outros, ele ganha.”

O império de Pinguim rivaliza com o de Bruce Wayne

A ideia de que o Pinguim consegue influência o suficiente para derrotar o Batman já foi mostrada em diversos universos.

Em Batman: Terra Um, Cobblepot se torna o prefeito de Gotham City, mesmo que ele ganhe por meios ilegais, ele realmente consegue um cargo com um grande poder de influência em vários níveis da cidade.

Além disso, Bruce Wayne usa sua fortuna para ajudar a cidade e melhorar a vida das pessoas, seja com o Batman ou com ações de caridade e serviços públicos. Enquanto isso, o Pinguim faz o exato oposto.

Crescendo nas sombras e na luz, conseguindo tanto poder que, em alguns mundos, nem mesmo o Cavaleiro das Trevas consegue pará-lo.

Mesmo que em várias realidades o Coringa realmente seja o maior vilão do Batman, e muitas vezes seu desafio final, o Batman Que Ri revela que em sua jornada pelas realidades alternativas, é o Pinguin que mais aparece como sendo o maior rival de Batman.

