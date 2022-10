DC se inspira em Bloodborne e reimagina Coringa como deus lovecraftiano

O Coringa sempre incorporou o caos niilista, a antítese da estrita justiça e ordem que Batman procura manter. Mas a DC levou essa filosofia ao extremo em sua mais nova iteração do Coringa: uma entidade Lovecraftiana conhecida como “The Laughing One” (aquele que ri, em tradução livre).

Trata-se de uma evolução natural para o Coringa e um contraste perfeito para o Detetive do Cavaleiro das Trevas: como Batman pode resolver e combater o que é por sua própria natureza além da compreensão?

O confronto de Batman com The Laughing One é inspirado em Bloodborne, um game exclusivo de PS4 fortemente influenciado pelos mitos de Lovecraft.

Em Bloodborne, o mundo é afligido por uma praga que transforma as pessoas em feras horríveis; essa praga acaba sendo revelada como sendo transportada pelo sangue de um Deus Ancião, cujo poder sobre o mundo cresce com a lua.

Quanto mais o jogador descobre sobre a verdadeira natureza do mundo, mais distorcidas e estranhas as coisas se tornam ao seu redor.

Batman lovecraftiano

Essa influência está em exibição orgulhosa na entrada de Jim Zub, Max Dunbar, Romulo Fajardo Jr. e Joshua Reed em Batman: Urban Legends #20, ‘Castle Arkham: On Haunted Wings.’

No mundo do Castelo Arkham, a cidade de Arkham é atormentada por monstros e cultistas sombrios que realizam ritos horríveis, com Batman como um dos poucos protetores de Arkham.

Quando o associado de Batman, Kirk Langstrom, entra em contato com o icor que sangra desses monstros, ele fica louco e sofre um destino terrível, transformado em um horrível Homem-Morcego. Embora Batman mate a besta, a ameaça do icor e sua influência sobre Arkham permanecem.

Embora o Coringa não apareça diretamente na história em si, sua presença é apropriadamente sentida em todo o mundo de Arkham. Os cultistas macabros carregam o rosto medonho do Coringa; Os experimentos de Langstrom com o icor o expõem à verdade da lua, cuja risada insuportável o faz implorar pela morte.

Mesmo Batman não está imune à influência do Riso: depois de ser ferido por um cultista, Batman desmaia pouco depois e é infligido com visões traumáticas.

Embora a história seja curta, Castle Arkham fornece um vislumbre tentador do que é possível quando a loucura do Coringa é levada à sua conclusão lógica e horripilante.

O trabalho de Lovecraft incorporou um senso de niilismo e futilidade da humanidade diante de poderes tão vastos que são incognoscíveis, e a atitude anárquica do Coringa vem da crença semelhante de que a própria humanidade é uma grande piada.

Quando os dois são combinados, você obtém um Coringa que não apenas professa a loucura, mas é a própria loucura.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.