Dragon Ball confirma: Gohan é mais forte que Goku

Goku é o personagem de maior destaque em Dragon Ball, no entanto, a franquia já indicou mais de uma vez que Gohan é mais forte que ele. Ele nunca atinge seu potencial máximo, no entanto, visto que não gosta de brigar. Agora, Dragon Ball Super oficializou o nível de poder do filho de Kakarotto.

O capítulo #91 de Dragon Ball Super marca o início do arco de super-heróis, que adapta os eventos de Dragon Ball Super: Super Hero.

Assim como no filme, Piccolo está cuidando de Pan, filha de Videl e Gohan, porque seus pais estão muito ocupados com seus trabalhos.

Vendo que a jovem meio-Saiyajin já está mostrando o espírito certo, Piccolo decide começar a treiná-la em artes marciais, assim como ele fez com seu pai.

Depois de uma sessão de treinamento, Pan pergunta se é verdade que Gohan poderia ser mais forte do que seu avô Goku, ao que Piccolo responde afirmativamente.

De acordo com Piccolo, Gohan poderia ser mais forte que Goku – mesmo que ele não esteja treinando.

O potencial latente de Gohan

A questão do incrível potencial de Gohan tem sido um tema recorrente desde que o personagem foi introduzido pela primeira vez em Dragon Ball Z.

Quando criança, Gohan mostrou um crescimento explosivo de poder sempre que ficava furioso, algo que, no entanto, não era fácil de fazer.

Apesar disso, Goku reconheceu o potencial de seus filhos e confiou em Gohan – que foi o primeiro a chegar ao estágio Super Saiyajin 2 – para derrotar Cell.

Durante a Saga Majin Buu, no entanto, Gohan negligenciou seu treinamento mais uma vez, e mesmo que o Kai Supremo despertasse seu potencial latente, tornando-o indiscutivelmente o lutador mais forte em Dragon Ball Z, no final coube a Goku e Vegeta novamente salvar o universo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.