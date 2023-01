Dragon Ball Super é oficialmente uma comédia romântica, diz criador

A franquia Dragon Ball mudou bastante desde sua origem com as aventuras de Goku ainda criança. Tudo começou como uma comédia aventuresca, passando por algo mais de ação e, agora, com Dragon Ball Super, é uma comédia romântica.

O co-autor de Dragon Ball Super, Toyotarou, confirma que está dando uma nova direção ao seu mangá, introduzindo muitos momentos de comédia romântica.

Em entrevista para o site oficial de Dragon Ball, Toyotarou revelou que foi ele quem quis dar ao atual Dragon Ball Super um tema de comédia romântica, indo em uma direção diferente do que Akira Toriyama costuma fazer.

A franquia Dragon Ball certamente não é conhecida por seu romance. Goku e seus amigos raramente têm tempo para algo além de treinar e lutar, mas isso é algo que os fãs aceitam como parte do apelo simples, mas sólido de Dragon Ball.

Dragon Ball Super não se desviou muito dessa fórmula, já que o criador da série Akira Toriyama ainda tem a última palavra sobre o que acontece no mangá desenhado por Toyotarou.

No entanto, a influência do jovem mangaká está finalmente se tornando mais evidente, já que o mais novo arco da história de Dragon Ball Super, que segue os adolescentes Trunks e Goten enquanto eles assumem o manto de super-heróis, tem um sentimento muito distinto em comparação com o resto da série.

Mudança de tom em Dragon Ball Super

Em uma entrevista para a série Weekly Dragon Ball News do site oficial de Dragon Ball, Toyotarou contou aos fãs como o novo arco surgiu e qual foi o processo criativo por trás dele.

Ele queria fazer uma história girando em torno de Trunks por muito tempo, e ele finalmente teve uma chance quando Toriyama decidiu mudar o foco de Goku e Vegeta por um tempo. Toyotarou decidiu adicionar alguns momentos de comédia romântica também, algo pelo qual Dragon Ball não é conhecido.

O capítulo 88 de Dragon Ball Super mostra claramente que Trunks tem uma queda por Mai, mas ele se esforça para confessar seus sentimentos, o que gera constrangimento e mal-entendidos, assim como em toda comédia romântica clássica.

Toyotarou também confirmou que haverá mais momentos de comédia romântica no próximo capítulo, o que é uma boa notícia. A recepção do primeiro capítulo do novo arco de Dragon Ball Super foi muito boa.

