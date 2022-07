Dragon Ball tem um Hulk ainda mais assustador que a Marvel

O Hulk é uma força a ser reconhecida no Universo Marvel. Com superforça e um fator de cura potente, sem falar na inteligência de Bruce Banner, não há muitos que podem ir contra ele. Mas em Dragon Ball há uma personagem que consegue ser mais assustadora que ele.

Bruce Banner tem a capacidade de se transformar em um monstro furioso de força ilimitada sempre que fica com raiva ou estressado.

Continua depois da publicidade

Banner ganhou esse poder depois de ser exposto a grandes quantidades de radiação gama, que transformou suas células e o tornou uma bomba-relógio ambulante com capacidades destrutivas que superam a de uma explosão nuclear.

No entanto, com o passar do tempo, Banner aprende a controlar seu poder de Hulk e inicia o processo de coexistência pacífica com o monstro dentro de sua cabeça.

Eventualmente, Banner tornou-se confiante o suficiente em seu controle sobre o Hulk para se tornar um membro valioso dos Vingadores e realmente fazer algum bem com seu poder amaldiçoado. No entanto, isso não é algo que não possa ser dito para a versão de Dragon Ball.

Como aponta o ScreenRant, no capítulo 26 de Dragon Ball, os leitores são apresentados a uma mulher chamada Lunch, que estava sendo perseguida pela polícia depois de cometer vários roubos.

Naquela época, Kuririn e Goku estavam ajudando Mestre Kame voando ao redor do mundo para encontrar uma namorada para ele, quando viram a perseguição e decidiram agir.

Antes que a polícia pudesse pegá-la, Goku e Kuririn levaram Lunch para a ilha de Kame, onde ela estaria segura e, com sorte, acharia o velho desejável.

Mal sabiam os heróis em treinamento, no entanto, que Lunch tem um alter ego violento que assume seu corpo sempre que ela espirra.

Transformação assustadora

Assim como Bruce Banner se transforma no Hulk quando está com raiva, Lunch se transforma em uma maníaca furiosa quando ela espirra. Sua forma original é a de uma mulher de cabelos azuis, que é pura de coração e ansiosa para ajudar quem precisa.

Quando Lunch espirra, no entanto, ela se transforma em uma mulher loira propensa a atos extremos de violência e atividades criminosas apenas por puro prazer.

Enquanto o Hulk é muito mais imponente fisicamente do que o alter ego sombrio de Lunch, ela é realmente muito mais assustadora que o Hulk por várias razões.

Em primeiro lugar, o Hulk se parece com um monstro gigante, então quando alguém o vê à distância, eles sabem que devem ir para o outro lado.

Lunch, por outro lado, parece completamente normal até que ela começa a causar estragos e se torna uma força de destruição imparável.

Não só a aparência de Lunch é mais sutil, mas ela também é inerentemente má, enquanto o Hulk, no fundo, é na verdade um bom homem – tornando-a muito mais perigosa.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.