ESSE personagem da DC fez o Superman parecer um idiota

O Superman é um dos personagens mais amáveis dos quadrinhos, além de ser um dos mais poderosos. Ele ainda possui vilões tão poderosos quanto ele, que seriam capaz de matá-lo.

Apesar de ser forte o suficiente para levantar uma ilha de kryptonita, o super-herói tem uma reputação admirável no universo DC, sendo a principal fonte de esperança das pessoas.

Mesmo que muitos inimigos tentem fazê-lo cair, o Homem de Aço é persistente e um herói que não é derrotado tão facilmente como muitos pensam.

Porém, se não pode ser derrotado numa luta direta, sua reputação pode ser destruída, e é justamente isso que um certo personagem consegue fazer (via ScreenRant).

Adão Negro consegue acabar com reputação do Homem de Aço

O Superman foi questionado pelos seus aliados mais próximos quando nomeou Adão Negro como um membro da Liga da Justiça. Até mesmo o Batman não concordou com isso.

Adão Negro demonstrou crescimento e melhora em suas ações, tentando deixar seu passado de vilão para trás e se tornando um herói para o mundo.

Mas isso acabou não durando muito. Na sexta edição de Adão Negro, o personagem começa a lutar contra o Batman, que diz odiá-lo.

Bruce Wayne está financiando um movimento democrático em Kahndaq, nação de Adão Negro, fazendo com que o antigo vilão demonstre seu ódio.

No entanto, todo o evento acabou sendo uma simulação criada pelo Caçador de Marte, que era pensada para avaliar Adão Negro após o assassinato de um piloto de caça.

O Adão Negro acaba matando o Batman e a simulação acaba, Por sua vez, o Caçador de Marte considera que o personagem não é qualificado para a Liga da Justiça.

Ainda antes do teste, Adão Negro demonstrava que não era certo para a Liga da Justiça. Muitos estiveram contra sua adesão na equipe.

O Superman pode ter tido as melhores das intenções de tentar melhorar Adão Negro, mas a capacidade do personagem de destruição e sua sede em matar nunca vai sumir.

Adão Negro conseguiu fazer com que o Superman parecesse um idiota, pois o Homem de Aço acreditou que até o mais sanguinários dos vilões poderia se comportar. Infelizmente, os aliados do Escoteiro tinham mais razão do que ele.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.