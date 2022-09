Eternos matam heroína dos X-Men favorita dos fãs

A equipe mais poderosa dos quadrinhos da Marvel, os Eternos tiveram recentemente sua adaptação cinematográfica no MCU, com a direção de Chloé Zao. Com a popularidade aumentando, os personagens estão aparecendo mais vezes nos quadrinhos.

Mas, parece que nem tudo é flores, e um importante personagem dos X-Men acabou sendo morto de forma brutal por um membro dos Eternos em AXE: O Dia do Julgamento.

No filme, Richard Madden e Angelina Jolie foram as grandes estrelas, enquanto o elenco ainda contou com Harry Styles como Starfox, o astro Kit Harington, de Game of Thrones, entre outros.

“Os Eternos são uma raça de seres imortais que viveram durante a antiguidade da Terra, moldando sua história e suas civilizações enquanto batalhavam os malignos Deviantes”, diz a sinopse do filme.

Morte brutal do herói

Na terceira edição do título mensal da Marvel, Ikaris acabou matando Firestar, enquanto a guerra entre os Eternos de Druig e os X-Men assolam o universo da editora (via ScreenRant).

Apesar da guerra estar em andamento, Ajak, um Eterno, trabalha com Tony Stark para reviver o Progenitor Celestial, na tentativa de acabar com o conflito. No entanto, isso acaba piorando a situação, ameaçando o planeta com base no deus dos Eternos julgando a humanidade.

Senhor Sinistro acaba dando uma dica de como derrubar o Progenitor Celestial ao X-Men, fazendo os Mutantes irem para a missão. Mas, quando a equipe ataca o deus, os Eternos entram no meio para defender, forçando-os a lutar contra os X-Men.

No meio da luta, Angelica Jones, a Firestar, é morta de forma brutal por Ikaris. Ela é rasgada ao meio com a tamanha força do golpe de Ikaris. Anteriormente, algo semelhante aconteceu com Ares, quando o Sentinela o matou, pois estava possuído pelo Vazio, uma entidade cósmica.

Agora, Ikaris experimenta o que o Sentinela fez uma vez, mas assassinando uma heroína sem que estivesse possuída por alguma entidade maligna.

A morte de Firestar não seria permanente nos quadrinhos, e ela deve retornar em algum momento. Rapidamente, em um painel seguinte, é mostrado que nada dessa batalha realmente ocorreu, sendo uma projeção psíquica do Progenitor.

O Celestial certificou de que todos experimentaram os sentimentos e ações que tomaram durante o evento psíquico. Isso significa que Firestar teve a sensação de ser morta, enquanto Ikaris teve a sensação de matar alguém.

Mesmo que não seja uma equipe de má índole, os Eternos justamente contam com suas piores ações quando estão aprisionados pela crença em seus deuses.

