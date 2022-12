Goku não é o maior rival de Vegeta em Dragon Ball

Dragon Ball conta com diversos personagens icônicos e Vegeta, sem dúvidas, destaca-se dentre eles. Ele encera Goku como seu grande rival, mas há outro personagem que, na realidade, ocupa essa posição.

Quando Vegeta e Goku se conheceram, o relacionamento deles era um pouco diferente do que é hoje. Por um lado, Vegeta era um vilão endurecido que veio à Terra com o único propósito de matar todos os seres vivos do planeta para depois vender o mundo vago pelo maior lance.

O que Vegeta não era, no entanto, era inseguro sobre seu nível de poder. Enquanto Vegeta ficou surpreso quando conheceu Goku, pois o nível de poder dele era “mais de 8000”, ele ainda conseguiu derrotar Goku efetivamente quando os dois lutaram, e não foi derrotado até que os outros guerreiros Z intervieram.

Não foi até Goku se tornar um Super Saiyajin pela primeira vez que Vegeta viu Kakaroto como um rival legítimo e procurou superá-lo – algo que Vegeta conseguiu fazer pouco tempo depois.

Durante as sagas dos andróides e Cell, Vegeta não apenas se tornou um Super Saiyajin, mas também alcançou um poder maior que o Super Saiyajin na forma de Super Vegeta – uma conquista que foi imediatamente ofuscada.

Outro rival de Vegeta

No capítulo 383 do mangá de Dragon Ball, Cell desbloqueou sua forma perfeita depois de absorver os andróides 17 e 18, e Vegeta não poderia estar mais feliz.

Enquanto treinavam para lutar contra Cell, Vegeta e Trunks desbloquearam suas formas ‘Super’ que eram mais poderosas que a primeira de Super Saiyajin, embora não fossem tão poderosas quanto o nível 2 de Super Saiyajin (atingida na mesma saga por Gohan).

Com essa força recém-descoberta, Vegeta foi capaz de derrotar Cell Semi-Perfeito em combate, então ele encorajou Cell a alcançar seu poder total.

Quando Vegeta lutou com Perfect Cell, ele rapidamente descobriu que estava derrotado – uma falha que foi destacada quando Kuririn revelou que Trunks teria uma chance melhor de derrotar Perfect Cell do que Vegeta.

Kuririn poderia dizer que Trunks não apenas superou Super Saiyajin, mas sua forma ‘Super’ era mais forte que a de Vegeta – o que significa que assim como Vegeta passou Goku em termos de força, ele ainda se viu mais fraco do que outro guerreiro Saiyajin, só que desta vez foi Trunks. .

Esta revelação mostrou que Trunks oficialmente (e não intencionalmente) usurpou a posição de Goku como o maior rival de Vegeta – tornando Vegeta muito mais determinado a se tornar mais forte que Trunks assim como ele se tornaria mais poderoso que Goku.

Embora toda essa escala de poder tenha durado muito pouco, pois Goku, naquele exato momento, estava treinando na Câmara do Tempo Hiperbólica com Gohan para ficar mais forte que Vegeta e Trunks, foi um momento significativo em Dragon Ball.

Dragon Ball está disponível no Crunchyroll.

