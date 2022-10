Goku não é o primeiro super saiyajin a aparecer em Dragon Ball

A transformação de Goku em super saiyajin durante a luta contra Freeza é um dos momentos mais épicos de Dragon Ball. Mas ele não foi o primeiro super saiyajin a aparecer no mangá/anime.

Na saga Freeza de Dragon Ball, o vilão invade o planeta Namekusei com a força total de seu exército na tentativa de coletar as Esferas do Dragão do planeta.

Freeza esperava usar a magia de concessão de desejos das Esferas do Dragão para se tornar imortal, de modo que ele pudesse governar o universo incontestado até o fim dos tempos.

No entanto, quando os Guerreiros Z souberam do plano maligno de Freeza, eles correram para Namekusei para detê-lo – o que é algo que a maioria deles se arrependeria rapidamente.

Freeza e seu exército limparam o chão com os Guerreiros Z e a única graça salvadora dos heróis (além de Goku) era Vegeta que, naquele momento, também era um vilão mortal.

Uma vez que Freeza decidiu que tinha deixado os Guerreiros Z atrapalharem seus planos, o vilão incapacitou toda a equipe e executou os assassinatos de Vegeta e Kuririn.

Enquanto a morte de Vegeta foi chocante, foi a de Kuririn que deixou um impacto maior quando Freeza matou o Guerreiro Z bem na frente de Goku, e a raiva que Goku sentiu naquele momento foi a faísca que ele precisava para desbloquear o poder lendário do Super Saiyajin .

Mas um Super Saiyajin já havia aparecido antes disso.

Gohan é um verdadeiro super saiyajin

No capítulo 204 de Dragon Ball, por Akira Toriyama, Piccolo e Goku são bem sucedidos em matar Raditz e salvar Gohan, mas ao custo de Goku sacrificar sua própria vida no processo.

Enquanto Raditz estava morrendo, ele diz a Piccolo e aos outros Guerreiros Z que ele foi apenas o primeiro de sua espécie a vir para a Terra, e que mais dois Saiyajins, Nappa e Vegeta, estavam a caminho naquele exato momento.

Nesse ponto, vemos Vegeta e Nappa conversando entre si enquanto estão em suas cápsulas espaciais separadas, basicamente analisando a situação de Raditz e todos os dados que o Saiyajin enviou de volta a eles através de seu rastreador sobre os Guerreiros Z.

Uma peça chave de informação que Vegeta e Nappa adquiriram foi a existência de um híbrido meio Saiyajin, meio humano, Gohan.

Até onde os dados de Raditz os informaram, a prole de um Saiyajin e um humano tem o potencial de ser muito mais poderoso do que um Saiyajin puro-sangue, e quando Nappa e Vegeta estão discutindo como lidar com essa anomalia, Nappa se refere a Gohan como um “Super Saiyajin” já que seus genes evidentemente o tornam superior.

