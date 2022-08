Homem-Aranha pode se aposentar em breve; entenda

Refletindo sobre as diversas dificuldades e problemas que teve até hoje, Peter Parker, o Homem-Aranha, diz para os leitores que talvez não aguente mais muito tempo.

O Homem-Aranha completa 60 anos de sua criação e a Marvel está lançando uma edição especial de Amazing Fantasy para comemorar. A estreia do teioso nas histórias em quadrinhos foi na edição #15 da revista, mas agora a edição comemorativa #1000 vai para as prateleiras com a participação de quadrinistas lendários.

Continua depois da publicidade

Em uma das histórias da edição Peter fala sobre tudo que ele teve que lidar enquanto super-herói “Eu nunca ganho, não sei por mais quanto tempo eu vou aguentar”.

Peter faz referências à todas as perdas do personagem nos quadrinhos, como as mortes de tio Ben e seu primeiro amor Gwen Stacy, além do fim de seu relacionamento com Mary Jane, a saúde de tia May e os problemas com seu melhor amigo Harry Osbourne. “Um passo para frente e dois para trás” diz Peter.

Não é a primeira vez que Peter quer abandonar o manto do Aranha. Em Homem-Aranha Nunca Mais, quadrinho clássico escrito por Stan Lee, Parker deixa de ser o cabeça de teia pois fica sem os poderes como resultado da vida difícil de super-herói. O arco influenciou o cultuado filme Homem-Aranha 2 (2004), dirigido por Sam Raimi.

Como a Marvel vai celebrar os 60 anos do Homem-Aranha

A edição #1000 de Amazing Fantasy é só uma das formas que a Marvel vai celebrar as seis décadas de um dos seus heróis mais populares.

Outro ponto da celebração é o relançamento de The Amazing Spider-Man após a atual fase Beyond. O retorno da revista será escrito por Zebb Wells e marcará o retorno do cultuado ilustrador John Romita Jr. para as histórias do herói.

A Amazing Fantasy chegará no dia 31 de outubro nas bancas americanas e conta com nomes de peso como tendo até Neil Gaiman entre eles.

Sobre o autor Redação