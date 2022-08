Madame Teia: Filme pode ter viagem no tempo e jovem Tio Ben

Aos poucos, alguns detalhes estão se tornando mais claros sobre Madame Teia, nova produção da Sony baseada em quadrinhos da Marvel.

Um novo relatório do Cosmic Circus trouxe algumas novidades um tanto curiosas e inusitadas. Segundo o site, Madame Teia deve contar com Adam Scott (Ruptura) como ninguém menos que uma versão mais jovem de Ben Parker, o “Tio Ben” do Homem-Aranha.

Continua depois da publicidade

Além disso, Emma Roberts (American Horror Story) deve interpretar Mary Parker, a mãe de Peter Parker. Vale lembrar que ambos os atores já estão no elenco de Madame Teia, mas ainda não tiveram os seus papéis revelados oficialmente.

A notícia pode pegar muitos de surpresa e deixar muita gente confusa. Acontece que a trama de Madame Teia pode ser mais insana do que se esperava.

Rumores da Internet indicam que o longa-metragem pode girar em torno de uma viagem no tempo da protagonista, que retorna ao passado para garantir o nascimento do bebê Peter Parker, que viria a se tornar o Homem-Aranha.

Daí o envolvimento do tio e da mãe do super-herói na trama. Aliás, existem algumas evidências que podem indicar que esses rumores são verdadeiros.

Trama possivelmente ligada à origem do Homem-Aranha

Fotos do set mostram que Madame Teia deve se passar no início dos anos 2000, e não nos dias de hoje. Além disso, outras imagens revelam que Emma Roberts interpretará uma personagem grávida, o que indicaria que o bebê Peter Parker está a caminho.

Nos quadrinhos, a Madame Teia realmente conta com a habilidade de viajar através do tempo e do multiverso, então uma trama envolvendo viagem no tempo não seria totalmente sem sentido no caso.

O que ainda não está claro é qual seria essa versão de Peter Parker. Afinal, Madame Teia acontece em um universo diferente de todas as versões do Homem-Aranha em live-action até o momento.

Por enquanto, uma grande parte dessas informações deve ser interpretada apenas como rumores. É possível que a Sony Pictures divulgue outros detalhes oficiais em breve.

Madame Teia, da Sony, chega aos cinemas em 5 de outubro de 2023.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.