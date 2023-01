Homem de Ferro viraliza pelo pior motivo possível

Tony Stark, o Homem de Ferro, viralizou nos quadrinhos da Marvel pelo pior motivo possível. Novamente, o herói perdeu as estribeiras em Invincible Iron Man #2.

Em uma nova prévia de Invincible Iron Man #2 de Gerry Duggan, Juan Frigeri, Bryan Valenza e Joe Caramagna, da Marvel Comics, a Coração de Ferro encontra Tony Stark dormindo em uma pilha de lixo do lado de fora de um bar.

Uma multidão registra a situação embaraçosa do herói. Depois de beber na noite anterior, o Homem de Ferro teve uma recaída – vale lembrar que ele já teve problemas com o alcoolismo previamente.

Quando a heroína encontra seu mentor, ela o informa que ele se tornou viral no TikTok, já que ele é o número um nos assuntos mais falados da rede social.

Stark, que nunca deixou de fazer piada sobre uma situação séria, diz a Riri Williams que não sabe o que isso significa, mas “parece horrível”.

Mais sobre a queda do Homem de Ferro

O Homem de Ferro está vendo sua vida desmoronar diante de seus olhos, e viralizar é a menor de suas preocupações.

Ele perdeu sua vasta fortuna, e um novo vilão está assumindo as Indústrias Stark, planejando usar a tecnologia do Homem de Ferro contra ele. Com tudo isso acontecendo, ele voltou a beber.

“HOMEM DE FERRO VS. CORAÇÃO DE FERRO! As tentativas de assassinato na vida de Tony continuam quando um inimigo familiar retorna para derrubá-lo. Caberá ao Homem de Ferro e à Coração de Ferro detê-lo… mas que segredo Riri Williams guarda de Tony? E isso mudará seu relacionamento para sempre?”, diz a sinopse de Invincible Iron Man #2 (via ScreenRant).

Invincible Iron Man #2 chega às lojas, nos EUA, em 18 de janeiro de 2023.

