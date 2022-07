Liga da Justiça ganha surpreendente novo líder na DC

A Liga da Justiça ganhou um novo líder nos quadrinhos da DC. Certamente é uma escolha improvável. Mas que vem em um bom momento.

Em Dark Crisis #2, o novo Superman, Jon Kent, está tentando reunir uma nova Liga da Justiça após a morte de seu pai, Clark Kent.

Continua depois da publicidade

Não somente o Superman original morreu, como também toda a Liga da Justiça original. Isso deixa a Terra em um grande perigo.

Um personagem que ainda continua vivo, no entanto, é o Adão Negro, que não gosta da ideia de ter Jon Kent liderando uma nova Liga da Justiça.

Ele acredita que o jovem ainda não está totalmente pronto para seguir os passos do Superman original. Quando uma missão da nova Liga da Justiça dá errado, o argumento de Adão Negro ganha mais força.

É quando todos decidem que Adão Negro poderia ser a escolha para novo líder da Liga da Justiça. Surpreendentemente, o personagem aceita o trabalho.

Na Liga da Justiça, Adão Negro terá a missão de liderar toda uma nova geração de super-heróis. Isso será complicado, especialmente porque o próprio Adão Negro já é alguém cheio de problemas.

O novo líder da Liga da Justiça

Nas histórias em quadrinhos da DC, o Adão Negro começou como um inimigo do Shazam. Um vilão por completo.

No entanto, com o passar dos anos, o personagem passou a ser retratado como um anti-herói. Este também será o caso na adaptação para o cinema, com Dwayne Johnson, o The Rock, assumindo o papel de Adão Negro.

Dark Crisis #2, da DC, já está à venda nos Estados Unidos.

Já Adão Negro, com Dwayne Johnson, o The Rock, chega aos cinemas em 20 de outubro de 2022.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.