Maior vilão de Dragon Ball Z roubou a história de Piccolo

Dragon Ball conta com diversos personagens icônicos. Um deles é Piccolo, o ex-vilão, que está presente na saga desde quando Goku era criança. Curiosamente, sua história foi roubada por outro antagonista de destaque.

Piccolo foi apresentado como um vilão na primeira fase do mangá de Dragon Ball (no anime, antes dos eventos de Dragon Ball Z).

Naquela época, ele era conhecido como Rei Demônio Piccolo, um vilão centenário que estava trancado com a Onda de Contenção do Mal. Depois que o imperador Pilaf o libertou na esperança de governar o mundo ao seu lado, o rei Piccolo rapidamente traiu Pilaf e passou a dominar o mundo ele mesmo – jogando-o temporariamente no caos antes de ser impedido por Goku.

Embora esta seja a versão que os fãs de Piccolo são apresentados, sua história realmente começa muito antes dos eventos de sua saga Dragon Ball. Há muito tempo, um Namekuseijin se dividiu em dois: um lado bom e um lado ruim.

O Namekuseijin procurou se tornar Kami, ou o deus da Terra, mas para fazer isso, ele teve que expulsar cada toda a maldade de sua alma. Depois que Kami fez isso, esse mal se manifestou na forma do Rei Piccolo – uma força do mal pura, que não queria nada mais além de trazer violência e caos em todo o mundo.

Reciclagem de história em Dragon Ball

No capítulo 485 de Dragon Ball, de Akira Toriyama, o Mr. Satan fez o impossível: ele tornou Majin Buu bom (mais ou menos). Em um capítulo anterior, Mr. Satan partiu para lutar contra Majin Buu, a fim de manter sua imagem como o lutador mais forte do mundo.

Quando ele estava cara a cara com Majin Buu, no entanto, lutar foi a última coisa que ele fez. Depois de passar algum tempo com Buu, os dois foram se tornando amigos. Mr. Satan realmente passou a amar Buu, e por causa disso, Buu surpreendentemente se tornou bom.

Satan essencialmente pediu-lhe para não matar mais pessoas, e Buu concordou. Infelizmente, essa paz não dura.

Quando Buu é irritado por um casal de humanos malignos que estavam viajando pelo mundo e matando pessoas por capricho, suas emoções são jogadas em tumulto e seu corpo responde literalmente expulsando todos esses maus pensamentos e sentimentos.

Esse mal concentrado se manifestou como Buu do Mal, enquanto o original se tornou Buu inocente, pois ele não tinha mais o mal em seu coração.

Esta é exatamente a mesma coisa que aconteceu com Piccolo e Kami-sama, que originalmente eram uma pessoa só.

