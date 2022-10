Marvel mata um de seus maiores vilões

A Marvel é conhecida por ter grandes vilões, como Thanos, Loki, Duende Verde e Magneto. Cada um possui suas particularidades com seus inimigos, especialmente o Magneto.

O inimigo dos X-Men é um dos favoritos dos fãs, e muitas vezes, o público pode até chegar a concordar certas vezes com o Mestre do Magnetismo.

Continua depois da publicidade

Embora os filmes não tenham mostrado a morte do personagem, os quadrinhos recentes dos X-Men revelaram, de forma bem melancólica.

Após o ataque ao mutantes, Uranos é finalmente derrotado pelos heróis e vilões que se uniram, o que acabou custando a vida de Magneto. O vilão admite que Charles Xavier esteve sempre certo.

A redenção de Magneto

Enquanto Magneto já havia suavizado sua postura em ser um vilão terrível, suas ações no arco Dia do Julgamento mostram um tipo de redenção para o personagem (via ScreenRant).

O vilão ajudou outros mutantes a derrotar Uranos, a grande ameaça que estava fazendo com que o mundo estivesse em guerra total.

Nos filmes estrelados por Michael Fassbender, Magneto sempre atuava como um vilão, que, posteriormente, se tornava um anti-herói.

Por sua vez, é bem diferente quando Ian McKellen foi o primeiro intérprete do personagem, sendo totalmente um vilão, como de costume.

Nos quadrinhos, ele busca redimir de seus pecados. Quando estava no chão, mais perto da morte, Magneto admite que Charles Xavier tinha razão.

O Professor X indicava que humanos e mutantes juntos, podem construir um futuro melhor e uma sociedade mais respeitosa.

No entanto, isso não o torna um total pacifista. Magneto ainda diz que humanos e mutantes precisam lutar juntos, ou seus inimigos podem destruir todas as raças.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.