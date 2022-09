Marvel recria cena mais icônica do Magneto de em X-Men

Uma das mais adoráveis equipes da Marvel nos quadrinhos, os X-Men, fazem sucesso seja em filmes ou animações. Diferentemente dos Vingadores, o time de mutantes combate um vilão que possui mais razões no que faz.

Magneto é o principal inimigo da equipe, e muitas vezes, confrontou todos os mutantes possíveis, que o impedem de proteger sua raça e protegem os humanos.

As diferenças entre os ideais de Magneto e Charles Xavier sempre são mostradas, e claro, o Professor X sabe muito bem onde atacar seu velho amigo e adversário.

No entanto, mais recentemente na sexta edição de X-Men Red, o vilão acabou recriando uma cena icônica do filme X-Men 2, só que com ele mesmo.

Magneto pode mover o sangue

Assim como no segundo filme da franquia, o Magneto nos quadrinhos descobriu que pode mover sangue. Porém, é preciso haver muito ferro circulando para que ele possa controlar.

No longa-metragem, o vilão está em uma prisão de plástico, o que impede sua fuga ou de tentar qualquer outra coisa. No entanto, Mística acabou injetando no segurança metal líquido para que Magneto consiga detectar. Em seguida, ele levanta o homem e arranca o ferro de seu sangue.

O evento do Dia do Julgamento trouxe um grande derramamento de sangue. A batalha piora quando Uranos, tio de Thanos, arranca o coração de Magneto, o que deveria matá-lo.

Mas no final da edição, Erik retorna com uma esfera brilhante de energia em seu peito, e sua sobrevivência parecia algo muito milagroso.

Tudo fica claro quando em um painel, o vilão manipula o ferro em seu corpo a ponto de substituir funcionalmente seu coração, para continuar circulando seu próprio sangue.

Magneto diz que isso não é algo que ele poderia ter realizado quando era mais jovem, pois assim que ele adquiriu mais experiência, soube o quão longe pode ir com seus poderes.

Porém, não é uma solução permanente que o manterá vivo para sempre. Seu método regenerativo dá a ele o tempo necessário para terminar a luta contra Uranos mais uma vez. Magneto, além disso, é um mutante nível Ômega, e seu poder não pode ser superado por nenhuma força terrestre.

