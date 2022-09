Marvel quase mata o Homem-Aranha da maneira mais mundana possível

O Homem-Aranha recentemente confessou estar cansado, podendo chegar a se aposentar, e a Marvel quase matou o herói da forma mais mundana possível.

Peter Parker sobreviveu a inúmeros supervilões, conquistadores do mundo, invasões alienígenas e os perigos da vida cotidiana na cidade de Nova York, mas mesmo ele não poderia permanecer vivo para sempre no universo da Marvel.

Continua depois da publicidade

Amazing Fantasy #1000 finalmente mostra como o mais famoso Homem-Aranha da Marvel morrerá no cumprimento do dever – e seu tio Ben ficaria orgulhoso.

Em homenagem ao 60º aniversário do Homem-Aranha, a Marvel passou o ano inteiro lançando uma história memorável do Homem-Aranha após a outra.

Zeb Wells assumiu os quadrinhos do herói com Homem-Aranha #1 em 2022, e o livro marcante Amazing Spider-Man #900 foi lançado com uma história centrada no Sexteto Sinistro com mais de 70 páginas. Até Miles Morales estava envolvido.

Agora, a empresa retorna ao título da antologia onde o Homem-Aranha apareceu pela primeira vez – a série Amazing Fantasy – e convida os leitores a ver o fim do Homem-Aranha.

A quase morte do Homem-Aranha

Na história de Amazing Fantasy #1000, intitulada Sinister 60th, escrita por Dan Slott com arte de Jim Cheung, um velho Homem-Aranha (ainda lutando contra o crime e em forma notável) tenta salvar uma mulher mantida sob a mira de uma arma por um assaltante comum.

“Sim, Sentido-Aranha, eu sei”, reflete o Homem-Aranha. “Mas meus reflexos não são o que costumavam ser.”

Neste ponto, o assaltante atira no Homem-Aranha e ele cai no chão. Até o assaltante está incrédulo. “Ninguém nunca atira no Aranha!”, ele diz enquanto foge – mas não antes de atirar no corpo do Homem-Aranha mais algumas vezes para ter certeza.

O fato de que foi exatamente assim que o tio Ben morreu não passou despercebido a Peter Parker. Enquanto ele luta por sua vida de uma cama de hospital, ele diz: “Não um ladrão com uma arma… saindo como o tio Ben”.

É uma morte mundana e bastante realista para um super-herói que lutou regularmente contra alienígenas, demônios e cientistas loucos, mas esse é o ponto. Peter sempre representou o cidadão comum, o tipo de pessoa que muitas vezes se perde em meio ao caos de um evento de crossover que acaba com o mundo.

O Homem-Aranha nunca esquece suas raízes nas ruas, não importa contra quantos deuses ou monstros ele lute.

Este não é o fim para o Homem-Aranha – a história termina com Peter escapando de sua cama de hospital depois (talvez antes) de estar curado e pronto para lutar outro dia – mas este é facilmente o mais próximo que o Homem-Aranha chegou de uma morte permanente.

O fato de a morte não envolver super-armas, viagens no tempo ou quaisquer outros elementos futuristas ajuda a entender o argumento do escritor: nenhum desafio é grande ou pequeno demais para o Homem-Aranha, e ele enfrentará ambos com igual determinação e risco.

O Homem-Aranha pode morrer para um criminoso comum no futuro, mas salvou muitos do mesmo destino.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.