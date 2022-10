Marvel revela a chocante verdade sobre os Celestiais

O novo quadrinho da Marvel, que mostra a guerra entre os X-Men e os Eternos, está devastando o universo dos heróis como eles mesmo conhecem.

Os mutantes estão lutando para sobreviver, enquanto o poderosos Eternos, controlados por seus deuses, precisam fazer o necessário quando são mandados.

Após a morte de Magneto, o conflito parece ter ficado ainda pior, com a perda do maior adversário do professor Charles Xavier.

Enquanto a batalha continua, a Marvel finalmente revelou a chocante verdade em torno dos Celestiais, que mostraram suas verdadeiras formas para os heróis da Terra (via ScreenRant).

Os Celestiais não são deuses

Na sexta edição de AXE: Dia do Julgamento, o Progenitor está prestes a cumprir sua promessa de destruir o mundo, mas os Vingadores, X-Men e Eternos tentam intervir.

Quando as equipes tentam encontrar o caminho para o núcleo do ser, eles veem o verdadeiro Celestial, e parecem espantados.

Mais altos que os humanos, a monstruosidade não é uma máquina e nem um deus, parecendo apenas ser um alienígena.

O verdadeiro Celestial é branco e muito mais orgânico em sua aparências, e não é vulnerável, e se defende facilmente de um ataque de Jean Grey.

Porém ele não pode impedir o progresso da razão, e os heróis convencem com sucesso que o julgamento do Celestial é falho e ainda tem pecado.

Em toda a história, os Celestiais eram imaginados como uma força imparável equivalente aos deuses em seu poder e presença.

Mas suas verdadeiras formas sugerem que o poder vem de seu domínio da tecnologia, e não como de deuses ou monstros.

Eles podem moldar o tecido da realidade, mas ainda podem ser influenciados por outros com palavras, como foi o caso dos Vingadores, X-Men e Eternos. Apesar de poderosos, os Celestiais são seres racionais com uma fraqueza.

