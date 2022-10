Marvel torna Thanos o novo líder dos Vingadores

Os Vingadores estão prestes a ser liderados por Thanos, pelo menos uma versão do grupo formado por heróis mortos-vivos. Isso acontece após o Titã Louco portar o Mjölnir com poderes aumentados por uma Joia do Infinito.

Em uma prévia da nova série de quadrinhos da Marvel, Thanos: Death Notes, a visão que Thor teve de Thanos liderando os Vingadores mortos-vivos, finalmente se realiza. Em uma cena chocante, Thanos comando um grupo de heróis que passaram por uma terrível transformação.

Após derrotar o Inverno Negro, Thor viu sua própria morte enfrentando Thanos, que portava o Mjölnir com a Joia do Infinito e liderava um exército de vingadores zumbis.

A visão, que aconteceu há dois anos, finalmente deve se concretizar em Thanos: Death Notes #1, em que o Titã Louco fará seu retorno de peso ao Universo Marvel. Será que é possível impedir que o futuro se concretize?

Na nova prévia da edição, Thor tem a visão novamente. E mesmo que não esteja claro se o Deus do Trovão vai encarar o exército de Thanos, o herói será confrontado pela Morte.

A visão de Thor realmente vai acontecer?

Os quadrinhos da Marvel vem dando antecipando Thanos e seu exército de vingadores zumbi, já faz um tempo considerável. Isso torna extremamente improvável que o fato não aconteça, até porque, se espera que isso tenha um impacto forte no Universo Marvel.

Talvez Thor encontre Thanos no próprio planeta Titã, após sua destruição, e tenha que batalhar contra seus companheiros que se transformaram em mortos-vivos.

Não é fácil prever o que virá à seguir. O retorno de Thanos é inevitável, e ainda precisamos descobrir como será o processo de conseguir todo o poder mostrado na visão de Thor.

O Titã Louco precisará conquistar o Mjölnir, colocar o poder das Joias do Infinito nele e conseguir um exército de Vingadores caídos.

O público vai descobrir isso em Thanos: Death Notes #1, que será publicado em novembro nos Estados Unidos.

