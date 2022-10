Mistério de The Walking Dead é finalmente explicado

A série de quadrinhos The Walking Dead ficou famosa por matar qualquer um de seus personagens à qualquer momento, o que tornou ainda mais surpreendente o Governador ter sobrevivido a sua horrível tortura nas mãos de Michonne.

Como vingança por ter sido brutalizada por ele, Michonne desmembrou o vilão com sua icônica katana, deixando os fãs se questionando como é possível ele ter sobrevivido à feridas tão graves. Mas finalmente o autor Robert Kirkman deu uma explicação.

Em 2020 começaram a ser lançadas versões de luxo dos quadrinhos de The Walking Dead, com Dave McCaig colorindo as artes, originalmente em preto e branco, e Robert Kirkman escrevendo algumas informações sobre a história e a produção da obra.

Na edição #46 é discutido o incidente em que Michonne tortura o Governador e o deixa para morrer. O vilão foi encontrado rapidamente pelos membros de Woodbury, incluindo um médico bêbado chamado Bob. Ele tratou do Governador à tempo do vilão participar do ataque a Rick e seu grupo perto da Prisão de Meriwether County.

Um leitor questionou como Bob conseguiu manter o governador vivo, e Kirkman respondeu: “A ideia era que Michonne estava mantendo o Governador vivo… para que ela pudesse torturá-lo mais […] Suas feridas eram ruins, mas não impossíveis de se curar.”

Michonne queria manter o Governador vivo

Michonne manter o Governador vivo para torturá-lo mais é algo aparente na edição. Ela para pra cauterizar e fazer curativo nas feridas do vilão.

Porém, a cena é tão impactante e brutal, que muitos fãs deixaram isso passar e creditaram sua sobrevivência á Bob, que já havia se mostrado muito incompetente.

A explicação de Kirkman deixa claro que o Governador sobreviveu porque Michonne não queria matá-lo, e sim continuar machucando o vilão.

Mesmo a sobrevivência do Governador salvasse várias vidas da série, se o personagem morresse ele não conseguiria fazer o grande impacto que The Walking Dead precisava. Kirkman diz acreditar que o massacre na prisão ajudou a franquia à atingir um novo nível de popularidade.

A tortura do Governador talvez seja o momento mais chocante de The Walking Dead, mas a sobrevivência do personagem sempre esteve clara nas páginas do quadrinho.

Você pode assistir a série de The Walking Dead pela Star+. Os quadrinhos saíram no Brasil pela Panini.

Sobre o autor Gabriel Soldeira