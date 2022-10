The Walking Dead finalmente vinga a morte de [SPOILER]

Alerta de spoiler

Com The Walking Dead se encaminhando para o final, a série finalmente fez justiça por Rick Grimes matando o personagem responsável pelo seu assassinato nos quadrinhos.

A morte de Rick nos quadrinhos de Robert Kirkman foi devastadora. Enquanto o personagem descansava após salvar a Commonwealth do governo tirânico de Pamela Milton, Rick é visitado na calada da noite por Sebastian, que com a ajuda de uma arma, acaba de vez com a jornada do personagem pelo apocalipse zumbi.

Continua depois da publicidade

Como Sebastian não é nenhum gênio do crime, logo os personagens descobrem que foi ele o responsável pelo assassinato. A decisão do que fazer cabe à Carl Grimes, que seguindo o exemplo de seu pai, escolhe polpar sua vida.

Mesmo tendo sido a atitude mais nobre a se tomar, Sebastian continuar vivo deixou um gosto amargo na boca dos fãs, que queriam vingança pela vida do antigo protagonista.

Os leitores com sede de justiça pela morte de Rick nos quadrinhos finalmente tiveram suas preces respondidas no episódio 18 da 11ª temporada. Assim como nos quadrinhos vemos Sebastian perder a cabeça quando vê seu estilo de vida sendo ameaçado, e tenta matar a pessoa responsável, que nesse caso é Max.

Mas, diferente dos quadrinhos, ele não se safa dessa vez. Em meio à um ataque, Eugene Porter acaba empurrando um zumbi na direção de Sebastian, e ninguém tenta salvá-lo, fazendo o personagem passar por uma morte dolorosa. A cena acabou sendo uma vingança indireta para o Rick Grimes dos quadrinhos.

Como a morte de Sebastian afeta o fim da série

Andrew Lincoln já tinha saído de The Walking Dead na 9ª temporada, com o retorno do personagem Rick Grimmes voltando para uma série spin-off acompanhado de Michonne.

A saída prematura de Lincoln do elenco tornava as chances dele ser morto por Sebastian na TV muito difíceis de acontecer. Mas, de qualquer forma, a 11ª temporada podia transferir a morte de Rick nos quadrinhos, para outro personagem da série.

Vários espectadores já estavam especulando que Sebastian poderia tirar a vida de um dos protagonistas nos episódios finais de The Walking Dead. Como isso obviamente não vai acontecer agora que Sebastian virou comida de zumbi, os fãs terão que viver sem um momento importante dos quadrinhos no final da série.

A morte de Sebastian muda também a temática do fim de The Walking Dead também. Nos quadrinho, Pamela e Sebastian sobrevivem, com a antiga governante da Commonwealth visitando seu filho na cadeia depois de velha.

A piedade que esta na sobrevivência dos antagonistas nos quadrinhos, eram uma prova de que a civilidade estava voltando para o mundo. Mas a morte de Sebastian na série também mostra que isso não deve acontecer, o que promete um final mais violento para o arco da Commonwealth.

O final de The Walking Dead tem episódios novos todo domingo na Star+.

Sobre o autor Gabriel Soldeira