The Walking Dead passa por grande mudança antes do final

O fim de The Walking Dead se aproxima e uma mudança considerável foi feita antes da estreia do episódio final do seriado.

Depois de ser exibida na televisão por 12 anos e 11 temporadas, The Walking Dead está finalmente chegando ao fim (ao menos a obra principal).

Outrora conhecido por ser o programa de televisão a cabo mais popular na década de 2010, a série permaneceu um público menor, mas ainda dedicado, com o passar dos anos.

Isso levou a AMC a criar uma extensa franquia de televisão zumbi, desviando-se da história em quadrinhos original de Robert Kirkman. As adições à série incluem o spin-off de longa duração Fear the Walking Dead, bem como a recente antologia Tales of the Walking Dead.

Embora esses spin-offs estabelecidos possam continuar a produção, The Walking Dead está chegando ao fim. Até agora, parece que as tensões serão altas à medida que o elenco de sobreviventes luta contra o poder da Commonwealth.

Lance Hornsby parece ser o antagonista final que Daryl, Maggie e outros heróis terão que lutar no último lote de episódios do programa.

Final de The Walking Dead foi alterado

Durante uma entrevista à Radio Times, a showrunner de The Walking Dead, Angela Kang, revelou que a cena final do programa foi alterada antes do fim da série.

Kang foi inflexível em não estragar nada para os espectadores, querendo que eles vissem o produto final por si mesmos.

“Vou dizer sem estragar que nossa cena final pretendida não é mais a cena final. Não vou entrar nisso agora, tão cedo no processo, mas às vezes, mesmo depois de filmar as coisas, isso muda na pós-produção, é um trabalho vivo, à medida que avançamos”, disse Kang.

“É… eu nem sei se devo dizer tanto! Vamos apenas dizer que as coisas mudaram”, continuou.

A revelação de Kang de que a cena final de The Walking Dead mudou durante a produção pode sugerir alterações sendo feitas para reconhecer o futuro da franquia.

Não houve anúncios concretos sobre se o final se ligará aos spinoffs planejados da AMC em 2023. Enquanto Fear the Walking Dead foi renovado para uma oitava temporada, o futuro de The Walking Dead também será preenchido por três sequências seguindo vários personagens do show, incluindo Daryl, Maggie e Rick Grimes.

A 3ª parte da última temporada de The Walking Dead está em exibição no Star+.

