The Walking Dead: final pode trazer zumbis especiais; entenda

Angela Kang, a chefe de The Walking Dead, revelou que teremos mais variantes de zumbis na última parte da temporada final.

No trailer dos episódios finais da série, Aaron (Ross Marquand) diz que ouviu histórias sobre caminhantes que conseguem escalar paredes e abrir portas, e parece que esses rumores vão se mostrar verdadeiros. Já até tivemos sinais desses zumbis mutantes ainda na primeira temporada, encontrados por Rick Grimes (Andrew Lincoln).

“Nós sabemos que já temos alguns tipos diferentes de caminhantes na série. Nós começamos a temporada com essa ideia dos espreitadores, que são aqueles que ficam dormentes as vezes, mas ainda são perigosos quando acordam,” explicou a produtora executiva e chefe da sérei Angela Kang no especial de prévia dos últimos episódios.

“As pessoas que assistiram o piloto realmente, realmente atentos, podem ter notado alguns zumbis escalando uma cerca lá no fundo.” ressaltou Kang, e adicionou que no primeiro episódio da série os zumbis da Georgia também: “Giravam maçanetas e pegavam coelhinhos de pelúcia do chão.”

Essas “raças” diferentes de zumbies, que parecem ser mais espertos, rápidos e fortes, também já forma reconhecidos em uma cena pós créditos do spin off The Walking Dead: World Beyond, em que vemos que o Dr. Edwin Jenner (Noah Emerich) estava ciente dessas variações desde 2010, quando ele teve contato com um médico francês que estava pesquisando os efeitos da reanimação.

As variantes de zumbis vão surgir agora

Após 12 anos no apocalipse de The Walking Dead, o diretor e produtor executivo Greg Nicotero, revelou à EW:

“Nós meio que brincamos com isso como se pudessem ter certos caminhantes de certas regiões que poderiam ter habilidades diferentes do que visto anteriormente […] Nós meio que brincamos com a ideia de que alguns desses estão lá fora, e eles estão os encontrando agora.”

A 3ª parte da última temporada de The Walking Dead estreia no dia 02 de outubro pela Star+.

