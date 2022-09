Astro de The Walking Dead revela maior desejo para série derivada

The Walking Dead está acabando, mas continuará em vários Spin Offs. Um deles será focado em Daryl Dixon, e o ator Normam Reedus espera que a nova série dê um final digno ao seu personagem.

Daryl é um queridinho do público desde a primeira temporada de The Walking Dead, tendo se tornado o personagem central da história após a morte do antigo protagonista Rick Grimes na 9ª temporada. Recentemente, Reedus chegou a receber uma estrela na calçada da fama por conta da popularidade de sua atuação como Daryl.

O spin off se passará na França e mostrará o personagem lutando para sobreviver e deve estrear em 2023. O presidente da AMC, Dan McDermott disse que a série terá 6 episódios, assim como os outros dois derivados de The Walking Dead também marcados para o ano que vem.

Em uma entrevista para a Variety, Reedus falou sobre a oportunidade que um spin off trará para uma despedida digna de um personagem tão importante.

“É uma série tão grande, tem tantos atores e tanto dinheiro por trás. Meio que foi por um caminho em que eu sinto que tudo que eu coloquei ali, e crescimento, e aprendizado[…] meio que ficou esquecido porque precisávamos alimentar a fera. Tínhamos que alimentar a série e todas essas pessoas. Eles chegaram com essa oportunidade de fazer algo envolvendo mais meu personagem e o mundo em volta dele. Eu fiquei tipo, ‘Sim, me deixe me despedir dele assim.’ Eu me importo demais com isso para só falar, ‘Acabou! Tchau pessoal.'”

Os spin offs de The Walking Dead

O sentimento de que The Walking Dead tem personagens demais é espelhado pelo público, já que o excesso de personagens acaba afetando como a série consegue dar espaço para cada um. E os spin offs podem fazer justamente isso, focar e trabalhar com mais carinho alguns dos personagens.

Até agora temos duas séries sem nome, uma focada em Daryl e outra trazendo o retorno de Andrew Lincoln e Danai Gurira aos personagens Rick e Michone. Além dessas, teremos The Walking Dead: Dead City protagonizada pelo Negan de Jeffrey Dean Morgan e a Maggie de Lauren Cohen.

As três séries focadas em personagens queridos de The Walking Dead devem estrear em 2023. The Walking Dead está disponível na Star+.

Sobre o autor Gabriel Soldeira