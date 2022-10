Os Eternos quase exterminaram amada equipe da Marvel

A Marvel possui diversas equipes nos quadrinhos, e os Eternos são uma delas. No entanto, o time de personagens é muito mais polêmico do que os Vingadores, X-Men ou os aliados do Homem-Aranha, tendo ações minimamente questionáveis.

Não à toa que em um recente quadrinho, um membro da equipe acabou matando uma mutante, o que piorou ainda mais uma guerra sem fim entre os X-Men e os Eternos.

Apesar de proteger a população, os heróis liderados pelo professor Charles Xavier são temidos no mundo todo. O fato de serem odiados é usado por Magneto, para mostrar o quão a humanidade é ruim e não está pronta para evoluir.

Mas, depois de serem atacados pelos Vingadores de surpresa, os X-Men quase foram exterminados pelos Eternos antes de A.X.E: Dia do Julgamento.

Uma rivalidade que vem crescendo

O escritor Christopher Yost e os artistas Paco Medina e Dalibor Talajic criaram uma história onde os X-Men lutaram contra um novo inimigo misterioso e poderoso, uma raça conhecida como os Evolucionários (via ScreenRant).

Os Evolucionários foram criados há milhões de anos por Phastos, um Eternos, a fim de proteger os primeiros humanos no mundo.

Quando veem a situação do planeta, os Evolucionários culpam Ciclope e os X-Men por conta do triste estado em que o mundo se encontra, e decidem destruí-los.

No entanto, a equipe de mutantes acaba vencendo, e Ciclope diz aos Evolucionários que ninguém precisa deles, pois os mutantes estarão sempre protegendo sua espécie.

Porém, os eventos recentes mostram que os X-Men foram descuidados em relação aos Eternos, já que a equipe está próxima de sua total destruição.

A história mostra os X-Men vivendo em um lugar isolado, em uma nação insular mutante. Com a espécie se recuperando de crises recentes, os Eternos e suas armas atacam os X-Men de forma inesperada.

Diferentemente dos Evolucionários, que atacaram os X-Men por terem falhado com os mutantes, os Eternos de Druig querem realmente causar o fim da espécie mutante.

Dado o atual conflito entre os Eternos e os X-Men no Dia do Julgamento, o segredo dos Eternos agora vem à tona, principalmente em relação com os mutantes.

Agora com os mutantes unidos, incluindo Xavier e Magneto, e a espécie mutante prosperando em paz, é improvável que os Evolucionários voltem a atacar os X-Men.

