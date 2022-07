Personagens icônicos de Looney Tunes também existem na Marvel; veja

A história em quadrinhos Novo Quarteto Fantástico #2, da Marvel, trouxe uma homenagem para dois personagens icônicos dos Looney Tunes.

Uma cena da história em quadrinhos acontece em uma estrada pelo deserto, e dois animais acabam chamando a atenção.

Um coiote aparece caçando um papa-léguas, o que obviamente é uma referência aos personagens dos Looney Tunes, Wile E. Coyote e Papa-Léguas.

Confira abaixo uma imagem da “participação” dos personagens.

Personagens com uma antiga rivalidade

Wile E. Coyote e Papa-Léguas são dois dos personagens mais populares de Looney Tunes. Muita gente não se dá conta, mas o papa-léguas é um animal que também existe na vida real, sendo também chamado de galo-cuco.

Essa ave é mais comum na Califórnia, nos Estados Unidos. Assim como no desenho, o papa-léguas também é bem rápido, mas não tanto quanto o coiote, o que curiosamente é o contrário do que acontece no universo de Looney Tunes.

Novo Quarteto Fantástico #2, da Marvel, já está à venda nos Estados Unidos.

