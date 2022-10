Pior Robin acaba de se tornar o Batman

É incrível pensar quantos personagens vestiram o manto de Robin e trabalharam ao lado do Batman nos quadrinhos. A lista é enorme, e vai desde Dick Grayson até a jovem inexperiente Carrie Kelley, que foi escrita por Frank Miller.

Porém, com cada um tendo uma característica, sendo Dick um acrobata, Jason o mais impulsivo, ou Tim sendo o tecnológico, um outro se destaca.

Damian Wayne, o filho biológico de um caso polêmico com Talia, filha de Ra’s al Ghul, seu inimigo, é o Robin que mais teve controvérsias entre os leitores. No entanto, ele é tão parecido com o pai quanto ele imagina.

Mas, agora nos quadrinhos, o pior Robin declarado por muitos fãs da DC, acabou assumindo o manto de Bruce, e se tornou o novo Batman.

Damian Wayne é um Batman violento

Sabemos que há momentos que Bruce acaba sendo mais violento do que o normal como Batman. O herói já derrotou vários outros personagens poderosos da DC na base da luta corporal, mas pegando mais pesado.

Na segunda edição de Batman vs Robin, Batman e Alfred descobrem que Damian ajudou a libertar o diabo Nezha, após ter sido preso com o sacrifício do Superman (via ScreenRant).

Robin usa artefatos mágicos roubados para assustar Batman com uma série de miragens e fogo, e Damian retorna a R’uh al Ghul, que oferece a seu bisneto um novo traje.

O novo traje é descrito como “símbolo supremo de ascensão de Damian”. É revelado que a roupa o torna uma nova versão mais violenta do Batman.

No entanto, o novo traje é bastante familiar com a roupa do Batman 666, quando mostra o futuro sombrio de Damian Wayne como Cavaleiro das Trevas.

Em Batman #666, do quadrinista Grant Morrison, o Robin Damian Wayne se tornou no Batman após a morte de Dick Grayson, que sucedeu o manto de Bruce Wayne.

Porém, ele seguiu um caminho sombrio quando Bruce morreu, levando-o a aceitar a visão mortal do avô Ra’s al Ghul.

Enquanto a história sugere que Damian fez um acordo com o diabo para ganhar os poderes da imortalidade e mais habilidades sobrenaturais, o novo quadrinhos mostra o potencial pacto com Nezha.

Portanto, cabe dizer que tanto a história do Batman 666 quanto essa nova versão, acabam sendo semelhantes para construir o futuro sombrio de Damian.

Mas, além de seu pai, o Batman original, somente o próprio Damian poderia derrotar a si mesmo, impedindo que sua versão sombria se torne realidade.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.