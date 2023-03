Superman é muito mais importante do que você pensa

Superman protegeu a Terra de inúmeras ameaças ao longo dos anos, mas sua verdadeira importância para o mundo é ainda mais profunda do que isso. Foi revelado que sempre que um Superman morre no Multiverso, a Terra segue pelo mesmo caminho.

A mais recente ameaça à família Kent aparece em Adventures of Superman: Jon Kent #1. Uma das muitas versões alternativas do Superman do Multiverso, Ultraman, está atualmente caçando todos os Superman na realidade e matando-os.

O meio exato de como ele faz isso ainda não foi explicado, mas Ultraman tem todos os poderes do Superman e até tem algumas fraquezas opostas, como ganhar força da kryptonita e enfraquecer com a luz solar.

Isso permite que esse maligno Superman use sua força melhor do que Clark em alguns casos. Enquanto Superman sendo morto é aterrorizante por si só, a pior parte disso é revelada por Val-Zod, outra versão do Multiverso do Superman.

Val-Zod e Red Tornado viram os efeitos da fúria de Ultraman através do Multiverso, e revelam que o vilão representa uma ameaça para mais do que apenas o Homem de Aço.

“Quando um Kal-El cai, vimos que não demora muito até que seu mundo caia também”, diz Val-Zod. Red Tornado acrescenta que eles perderam seu mundo e muito mais.

Se o Superman morre, então seu mundo morre

Superman passou sua vida protegendo a humanidade de todos os tipos de desastres e a natureza abrangente de seus poderes significa que ele é útil em qualquer situação, ao contrário de alguns de seus companheiros de equipe na Liga da Justiça.

É também por isso que Ultraman é uma ameaça tão perigosa, já que um Superman maligno poderia destruir tudo.

Os leitores também viram em primeira mão como a ausência do Superman pode transformar o mundo em um caos completo, como em Flashpoint, onde Superman nunca foi encontrado pelos Kents e, em vez disso, passou sua vida em instalações governamentais. Enquanto ele estava preso lá, o mundo ao seu redor desmoronou devido à guerra.

O Universo DC enfrentou muitas ameaças sombrias e quase todas elas foram derrotadas em alguma parte devido às ações do Superman. Portanto, faz todo o sentido que, se o Superman for morto ou removido do universo, a Terra logo o seguirá pelo mesmo caminho.

