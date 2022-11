Thanos ganha arma mais forte que a Manopla do Infinito na Marvel

Thanos é um dos vilões mais poderosos da Marvel, mesmo sem a Manopla do Infinito. Agora ele conseguiu uma arma que supera até mesmo esse artefato superpoderoso.

A Marvel Comics está indicando a chegada da versão mais poderosa de Thanos de todos os tempos, que empunha a versão distorcida do Mjolnir por mais de dois anos.

Na fase de Donny Cates e Nic Klein em Thor, o Inverno Negro mostrou pela primeira vez as visões do Deus do Trovão de Thanos, com um Mjolnir fortalecido com as Joias dos Infinito, liderando um exército sombrio, com a entidade cósmica revelando que o herói morreria nas mãos do vilão.

Depois de vários vislumbres nas páginas de Thor e no evento Timeless, a versão de Thanos com uma arma mais poderosa que a Manopla do Infinito está finalmente chegando em um novo one-shot da Marvel Comics.

A superpoderosa arma de Thanos

Em uma capa totalmente nova para Thanos: Death Notes #1 de Felipe Massafera da Marvel Comics, os leitores podem ver ainda mais de perto a arma mais poderosa do Titã Louco.

Thanos empunha o Mjolnir fortalecido com uma das Joias do Infinito enquanto está entre alguns dos maiores vilões e heróis cósmicos do Universo Marvel.

Na arte da capa variante, Thanos empunha a Manopla do Infinito enquanto segura a versão superpoderosa de Mjolnir, enquanto Galactus, Doutor Estranho, Hulk, Wolverine e o Surfista Prateado só pode assistir com horror enquanto ele mostra sua incrível arma.

A arte, por sinal, é uma recriação da icônica capa de Desafio Infinito, que inspirou Vingadores: Guerra Infinita.

Thanos: Death Notes #1 será publicado em dezembro nos Estados Unidos.

