The Boys revela o quão poderoso é o Capitão Pátria

O Capitão Pátria é o super-herói mais malvado de The Boys. Ele é uma versão dos piores dias do Superman, e tão ruim quanto a de Injustice quando a questão é matar. No entanto, para muitas pessoas, ele é o salvador de todos.

A força do personagem nunca foi tão demonstrada durante a série do Prime Video, embora seja tão forte como o Superman. Ele possui a capacidade de voar, super força e raio laser, mas não é tão poderoso quanto o herói em que foi inspirado,

Na série, Antony Starr vive o personagem, que é capaz de matar com facilidade qualquer outro membro dos Sete, equipe que ele lidera.

Porém, seu poder nunca foi totalmente explorado na TV, apesar dos quadrinhos já terem revelado qual é o limite de extensão de seus poderes.

Uma força imensurável

Nos quadrinhos, o Capitão Pátria é mais forte do que qualquer outro humano na Terra. Ele pode atirar um jato de quase 12 mil quilos com apenas uma mão, ou pode socar a cabeça de outro super-herói sem muito esforço e arrancá-la.

Porém, há um momento nos quadrinhos e na série que ele revela que não pode levantar um avião inteiro no ar sem que ele se despedace.

Apesar disso, seus outros feitos sugerem que ele possa levantar, sim, um avião tão pesado quanto aquele que deixou cair.

O Capitão Pátria poderia levantar um avião de mais de 700 mil quilos, tanto sem passageiros e bagagens, quanto com eles. É claro que com a presença de pessoas, o peso poderia aumentar um pouco.

Mas, a verdadeira força do personagem é sua durabilidade. Ele pode voar em velocidades supersônicas através de objetos, incluindo atravessar um avião.

Ele é à prova de balas e imune a quase todas as armas, como a espada da rainha Maeve. Apenas uma bomba de hidrogênio poderia ser capaz de pará-lo, embora não tenha sido usada contra ele.

Sua força não parece ser afetada durante o voo, já que ele poderia transportar um carro carregado por um longo período e com facilidade.

A força do personagem é imensurável, e ele nunca se segura quando precisa lutar contra outros seres poderosos. Diferentemente dele, o Superman se segura, pois não sabe o que poderia acontecer com as pessoas ao seu redor. Já o Capitão Pátria não liga para isso.

The Boys está disponível no Prime Video.

